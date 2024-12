Hiszpanie ogłaszają alarm. Barcelona w niebezpieczeństwie

W hiszpańskich mediach zaczęto alarmować o problemie, który może rzutować na końcówce tego sezonu. Hiszpański "AS" rozpisał się o "niebezpieczeństwie", które czyha na podopiecznych Hansiego Flicka.

Hiszpańskie media tym się niepokoją

Hiszpańscy dziennikarze wyliczyli, że sześciu piłkarzy z podstawowego składu ma już w nogach ponad 2000 minut na boisku - Koundé (2429 minut), Raphinha (2226'), Cubarsi (2159'), Lewandowski (2153'), Pedri (2070') i Inigo (2046'), a dwóch nich - Yamal i Casado dobija do tej liczby. Do tej pory Duma Katalonii rozegrała 24 oficjalne mecze, a może do nich dojść aż 36 spotkań - 20 w lidze, pięć w pucharze, dziewięć w Lidze Mistrzów i dwa w Superpucharze Hiszpanii.

"AS" zauważa, że spadek energii w zespole jest widoczny. "Najbardziej niepokojącą rzeczą dla sztabu szkoleniowego jest to, że przed nami jeszcze długi sezon" - czytamy. Na początku przygody z FC Barceloną Hansi Flick był - zdaniem Hiszpanów - "niewolnikiem kontuzji", ale teraz ta sytuacja powoli będzie się poprawiać.

Dziennikarze z Hiszpanii: To jest zadanie Hansiego Flicka

Przypomniano, że Araujo jest gotowy do powrotu, a Gavi i De Jong są już od jakiegoś czasu dopuszczeni do gry. Ponadto Fermín, który był kontuzjowany na początku sezonu, otrzymuje coraz więcej minut. Tak samo, jak Ferran - w ostatnim czasie był bohater Dumy Katalonii. W 2025 roku wrócą także Christensen i Ansu Fati.

Hiszpanie twierdzą, że Niemiec znalazł już żelazną jedenastkę i obawia się zmian. Argumentują to przykładem dyspozycji Ferrana Torresa. Hiszpan ma ostatnio świetny okres, ale i tak nie "wygryzł" Roberta Lewandowskiego z wyjściowej jedenastki.

"AS" kończy swoją analizę tym, że Flick i jego asystenci muszą pomyśleć, co zrobić, by utrzymać formę i świeżość Barcy, która jest pretendentem do grania o wszystkie najwyższe cele.

Już w sobotę 21 grudnia FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt w hicie LaLigi. Czy Duma Katalonii wróci na zwycięską ścieżkę? Tego przekonamy się po godz. 21:00, kiedy zawodnicy wyjdą na murawę.