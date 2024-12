Zapracował na to szybciej niż Lewandowski. Hiszpanie piszą wprost: "Skarb"

Hiszpański napastnik to od dawna jedna z bardziej polaryzujących postaci w FC Barcelonie. Klub sprowadził go w 2022 roku za aż 55 milionów euro z Manchesteru City, co już wtedy uznawano za kwotę zbyt wysoką. Czy wychowanek Valencii się spłacił? To kolejna kwestia, która dzieli kibiców oraz ekspertów. Hiszpan jak dotąd rozegrał dla Barcelony 127 meczów, w których do siatki trafiał 30 razy i zanotował 15 asyst. Mało? Dużo? Opinie są różne. Jedni powiedzą, że za takie pieniądze powinno być więcej. Inni zwrócą uwagę, że Ferran często wchodził z ławki.

Ferran Torres jak Henrik Larsson? Hiszpanie lecą po bandzie

Zmiennikiem jest także w tym sezonie. Wejście na boisko jako rezerwowy w meczu z Borussią było ósmym takim przypadkiem w bieżących rozgrywkach na czternaście występów Torresa. Przy czym tym razem spisał się kapitalnie. Hiszpan zastąpił Roberta Lewandowskiego i zanotował występ, jakiego Polak by się nie powstydził. Dwa gole, w tym ten na 3:2, zapewniający Katalończykom bezcenne zwycięstwo. Nic dziwnego, że zebrał po tym spotkaniu tyle pochwał, co prawdopodobnie nigdy wcześniej w Barcelonie.

Wyjątkowo wylewny w zachwytach był kataloński dziennikarz Albert Masnou. W swoim tekście dla dziennika "Sport" zachwalał umiejętności Torresa, porównując go do samego... Henrika Larssona. Legendarny napastnik Celticu Glasgow i reprezentacji Szwecji (brąz mundialu 1994) grał dla Barcelony w latach 2004-2006 i pełnił w niej rolę właśnie bardzo cennego zmiennika. Z kolei inny dziennikarz "Sport" Joan Canete Bayle zauważył, że choć Ferran to zawodnik innego typu, jego przydatność jest podobna.

- Pod względem piłkarskim Ferran nie jest Larssonem. Szwed był bardziej graczem box-to-box, zdolnym do kombinowania na bardzo małej przestrzeni. Podczas gdy Torres wyróżnia się przede wszystkim umiejętnością tworzenia sobie przestrzeni poprzez wbieganie w pole karne znienacka - czytamy.

Królestwo za dobrego zmiennika?

- Taki zmiennik jak Ferran czy Larsson to skarb. Albo jak Juan Antonio Pizzi, poprzednik Szweda, który w sezonach 96-97 i 97-98 pełnił podobną rolę, zdobywając 18 bramek w 73 meczach. Ferran zastępuje Lewandowskiego, Larsson zastępował Samuela Eto'o, a Pizzi zastępował Ronaldo. Ying i yang napastników we wszystkich trzech przypadkach. Ich wejście przeraża przeciwnika i daje nowy impuls drużynie oraz fanom. To też symbol tego jak ważne są obecnie zmiany. Teraz mecze wygrywa się zarówno wyjściową jedenastką, jak i pięcioma zmiennikami - pisze Canete Bayle.

Kolejną okazję do zaprezentowania swych umiejętności Ferran dostanie już dziś, czyli w niedzielę 15 grudnia. O 21:00 Barcelona zagra u siebie z Leganes. Możliwe jednak, że tym razem Torres nie będzie zmiennikiem, bo niektóre hiszpańskie media przewidują, że zagra od pierwszej minuty. Choć wcale nie kosztem Lewandowskiego.