Ależ słowa o Polaku. "To otwiera mu drzwi do reprezentacji"

- Akurat jadę go obejrzeć. Nieźle się ostatnio prezentował, więc skoro jest możliwość zobaczenia go jeszcze, to się wybieram. Różnie z tym podstawowym składem wcześniej bywało, ale teraz mam nadzieję, że uda się go obejrzeć osobiście, bo też inni nasi trenerzy już bywali na jego meczach - tak Michał Probierz wypowiadał się w Kanale Sportowym o wizycie na meczu Łukasza Łakomego z Young Boys. Selekcjoner reprezentacji Polski pojawił się na meczu Young Boys z Servette (2:1), w którym Łakomy zagrał 90 minut.

Łakomy trafił do Young Boys latem 2023 r. za 1,4 mln euro z Zagłębia Lubin. Na początku tego sezonu nie grał regularnie z powodu urazów i braku zaufania ze strony trenera Patricka Rahmena. Od października do grudnia drużynę prowadził Joel Magnin. W tym czasie Łakomego zabrakło tylko dwa razy w wyjściowym składzie. Od 18 grudnia za drużynę odpowiada już Giorgio Contini.

- Przenosiny do Szwajcarii to była dla mnie bardzo dobra decyzja. Cieszę się, że tutaj jestem, bo widzę, że robię postępy - mówił Łakomy w wywiadzie dla Polsatu Sport z 2023 r. W tym sezonie Łakomy strzelił gola w przegranym 1:5 meczu z Vfb Stuttgart. "Nazwisko Łukasza Łakomego często pojawiało się w kontekście powołania do reprezentacji Polski, ale ciągle do tego nie doszło. A 23-latek nic z tego sobie nie robi i może liczyć na regularną grę w Young Boys Berno" - pisał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Szerzej o postawie Łakomego w Szwajcarii opowiedział Julien Moret z corner-magazine.com, z którym rozmawiał portal WP SportoweFakty. - Jego debiut w Szwajcarii był bardzo skomplikowany i myślę, że cierpiał z powodu tego występu. Październikowy mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów był dla niego punktem zwrotnym. Był bardzo dobry w trakcie spotkania i po nim nastąpił świetny występ przeciwko FC Basel kilka dni później - powiedział.

- Łakomy ma to, czego potrzeba, aby być zdecydowanym, a także jest dobry w stałych fragmentach gry. Jestem pewien, że nabierze pewności siebie i będzie bardziej zdecydowany dla drużyny. Stara się bardziej na boisku, a to dobry znak - dodał Moret.

Czy Łakomy może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski? - Grał w Lidze Mistrzów, a te rozgrywki otwierają mu drzwi do reprezentacji. Mam wrażenie, że jest jeszcze dla niego za wcześnie. Potrzebuje jeszcze kilku miesięcy na tym poziomie, zanim będzie mógł naprawdę rościć sobie prawo do miejsca w Polsce. Ale jeśli utrzyma formę, mógłby zająć miejsce takiego zawodnika jak Bartosz Slisz, a nawet Jakuba Modera, który nie gra w Brighton. Myślę, że ma kwalifikacje. Potrzebuje konsekwencji i regularności - twierdzi redaktor corner-magazine.com.

- Jeśli uda mu się ugruntować swoją pozycję w YB na dłuższą metę, stać się bardziej zdecydowanym i zostać graczem międzynarodowym, odejdzie do topowej ligi w Europie. Mając prawie 24 lata, nie może już tracić czasu - podkreśla Moret, który twierdzi, że Young Boys może być dla Łakomego przystankiem w karierze.

Łakomego chwali też Nicolas Bussard z zumrundenleder.ch. - Łukasza trzeba oceniać na podstawie takich statystyk, jak tworzenie okazji bramkowych lub przechwytywanie piłek. On wydaje się być w tym dobry. Statystycznie jest drugim najlepszym pomocnikiem pod względem celnych podań na 90 minut. Łakomy ma dobrą lewą nogę, świetnie strzela z rzutów wolnych i potrafi dobrze uderzać z dystansu. Widzieliśmy innych graczy w Bernie, którym gol w Lidze Mistrzów otworzył drzwi do wielkiej ligi. Gole w Lidze Mistrzów zawsze świetnie wyglądają w CV piłkarza - podsumował dziennikarz.

Łącznie Łakomy zagrał osiemnaście spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił jednego gola. Jego kontrakt z Young Boys wygasa w czerwcu 2028 roku.

Reprezentacja Polski wróci do gry w marcu przyszłego roku, kiedy to rozpoczną się eliminacje do mistrzostw świata. Polska zagra w grupie z Maltą, Finlandią, Litwą oraz przegranym z pary Hiszpania - Holandia w Lidze Narodów.