Media: Barcelona go poświęci. A dopiero był "nietykalny"

Finansowe Fair Play w LaLiga jest bardzo okrutne dla FC Barcelony. Klub musi się nieźle nagimnastykować, by móc sprowadzać piłkarzy, a następnie ich zarejestrować. W związku z tym Joan Laporta postanowił uruchomić dźwignie finansowe, które to umożliwiały.

FC Barcelona może stracić swojego asa

Na rejestrację Daniego Olmo to nie wystarczyło, więc klub postanowił wyrejestrować kontuzjowanego Andreasa Christensena, by móc umieścić Hiszpana w składzie. Szkopuł tkwił w tym, że dzięki temu mistrz Europy może grać w barwach Blaugrany tylko do końca roku. To oznacza, że prezydent klubu musi ponownie coś wymyślić, by nie stracić swojego asa.

Niedługo otworzy się zimowe okienko transferowe, które może pozwolić FC Barcelonie zrealizować cel, jakim jest rejestracja Daniego Olmo. Według doniesień mediów klub ma rozważać sprzedaż jednego z piłkarzy.

Media: Barcelona chce wykorzystać zainteresowanie

"Inter, Juventus i parę klubów z Anglii wyraziły zainteresowanie Christensenem" - donosi dziennikarz Rudy Galetti w serwisie X (dawniej Twitter).

Kontrakt Duńczyka wygasa w 2026 roku i klub ma być otwarty na negocjacje. By pozyskać byłego piłkarza Chelsea, zainteresowani musieliby wyłożyć na stół 30 mln euro. Ten transfer na pewno ułatwiłby rejestrację Daniego Olmo na drugą część sezonu.

Co ciekawe w 2024 roku "Mundo Deportivo" informowało, że ten zawodnik jest "nietykalny". "Uważają go za czołowego piłkarza, który również doskonale zaadaptował się do składu i stylu drużyny. Jest częścią jej kręgosłupa. Co więcej, ma dopiero 26 lat i może jeszcze pograć na tej pozycji przez co najmniej 7 lub 8 lat" - mogliśmy przeczytać.

W tym sezonie Andreas Christensen wystąpił tylko raz w barwach Dumy Katalonii. Serwis Transfermarkt wycenia reprezentanta Danii na 30 mln Euro. Piłkarz trafił do FC Barcelony w lipcu 2022 roku. Od tego czasu rozegrał 75 spotkań, strzelając w nich cztery gole i dokładając trzy asysty.