Ogłosili ws. Lewandowskiego przed hitem FC Barcelona - Atletico. Oto dowody

FC Barcelona popadła w delikatny kryzys. Dowód? Zaledwie jedno zwycięstwo w sześciu ostatnich meczach La Liga. To pozwoliło dość mocno zbliżyć się rywalom w tabeli. Najlepiej okazję wykorzystało Atletico Madryt, które zrównało się punktami z Katalończykami. Co więcej, już w najbliższą sobotę obie ekipy zmierzą się bezpośrednio o prowadzenie. Kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko? Tego nie wiadomo, ale jest jedna osoba, na którą dość mocno liczą kibice, i o której znaczeniu piszą też hiszpańscy dziennikarze.

Hiszpanie nie mają wątpliwości. Lewandowski może być głównym bohaterem meczu z Atletico Madryt. "Ten zespół bardzo mu odpowiada"

Tą osobą jest Robert Lewandowski. Polak spisuje się bardzo dobrze w obecnym sezonie i zdaniem wielu przeżywa drugą młodość. 23 gole w 23 spotkaniach - te statystyki mówią same za siebie. Ostatnio nieco osiadł na laurach - w ostatnich sześciu meczach ligowych, w których wystąpił, zdobyć tylko dwa trafienia - ale i tak eksperci wierzą, że uda mu się strzelić bramkę w nadchodzącym spotkaniu.

Takiego zdania jest m.in. redakcja fcbarcelonanoticias.com. Jak zauważyła, Lewandowski może być zdeterminowany, by powetować sobie niepowodzenia z meczu z Leganes. Tam mimo kilku znakomitych okazji nie trafił do siatki. Spadła na niego wówczas spora krytyka.

"Otrzyma szansę, by zemścić się na Atletico Madryt za słaby występ z poprzedniej kolejki. Wtedy to miał dwie świetne okazje do zdobycia bramki, ale je zmarnował. Tak więc w najbliższym spotkaniu, w którym Barcelona będzie grać o to, by rok zakończyć na szczycie La Liga, piłkarz może sprawić, że czerwono-biali zapłacą wysoką cenę" - czytamy.

Co więcej, za tym, że Lewandowski będzie faworytem do zdobycia gola, mają świadczyć też statystyki. Dziennikarze odnotowali, że w ośmiu meczach, w których Polak rywalizował z Atletico, udało mu się strzelić pięć bramek, a dodatkowo zaliczył dwie asysty. Pięć razy grał przeciwko temu rywalowi w barwach Bayernu, a pozostałe trzy razy już z Barceloną. "Polski napastnik zmierzy się z zespołem, który bardzo mu odpowiada" - dodała redakcja.

Znakomita passa Atletico. To wielkie wyzwanie dla Barcelony

O tym, czy ostatecznie Lewandowskiemu uda się trafić do siatki drużyny Diego Simeone, przekonamy się w sobotę po 21:00. Wtedy to rozpocznie się starcie, na które już teraz zapraszamy do Sport.pl i naszej aplikacji mobilnej. Tam prowadzona będzie relacja tekstowa.

W lepszej formie wydaje się być obecnie Atletico. Jest na fali aż 11 zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. A Barcelona ostatni mecz przegrała 0:1. "W tak ważnym spotkaniu Lewandowski będzie musiał pokazać się ze świetnej strony, bo jego ekipa tego potrzebuje" - podsumowali dziennikarze.