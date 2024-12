Burza po tym, jak potraktowali Lewandowskiego. "Ogromny błąd"

"Lewandowskiemu zabrakło amunicji. Jego strzały były wadliwe. Stracił skuteczność, którą pokazywał jeszcze kilka tygodni temu. Polak chciał dodać nową drużynę do swojej listy ofiar, ale trafił na świetną grę Dmitrovicia i własny brak celności. To nie był jego wieczór" - w takich słowach hiszpańskie media opisały występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Leganes. Barcelona przegrała 0:1, Lewandowski zagrał 66 minut, a w jego miejsce wszedł Ferran Torres. Lewandowski zmarnował aż sześć sytuacji, przez co stał się obiektem drwin ze strony kibiców.

"Ludzie, za bardzo hejtujecie Lewandowskiego. Jak tylko nauczy się podawać, strzelać, utrzymywać się przy piłce, zmieniać pozycję, szukać przestrzeni, czytać grę, kontrolować piłkę, pamiętać założenia trenera, komunikować się z kolegami, grać w piłkę, to będzie koniec dla was wszystkich. Nigdy nie myślałem, że będę wolał Ferrana nad Lewandowskim w moim życiu. Co za marnotrawstwo z jego strony" - to treść części komentarzy kibiców pod adresem Lewandowskiego.

W ten sposób Lewandowski nie powiększył przewagi w klasyfikacji strzelców nad swoimi konkurentami. Lewandowski jest liderem tego zestawienia z 16 golami i ma o pięć więcej trafień od drugiego Raphinhi.

Burza po zdjęciu Lewandowskiego. "Ogromny błąd Flicka"

Czy Lewandowski powinien zostać zmieniony przez Flicka? Inne zdanie na ten temat ma Luis Garcia, były piłkarz Barcelony z lat 1995-2004, który aktualnie jest ekspertem ESPN. - To był ogromny błąd ze zdjęciem Lewandowskiego. W ostatnich pięciu minutach Inigo Martinez grał w środku ataku, bo potrzebowali kogoś wysokiego do uderzania piłki głową. Nawet Ronald Araujo był na ławce. Dlaczego nie wszedł na boisko na ostatnie dziesięć minut? - zapytał.

- Mniejsi zawodnicy zawsze robią to samo: utrzymują piłkę, podają ją do kogoś innego i próbują minąć czterech-pięciu zawodników. Zdjęcie Lewandowskiego było błędem. Nie wiem, czy tak się stało dlatego, że Lewandowski był zmęczony czy Flick chciał go oszczędzić, ale dziś był mecz, który Barcelona musiała wygrać - dodał Garcia.

Nieco inaczej uważa Santi Canizares, były bramkarz Realu Madryt, który był gościem radia Cope w programie "El Partidazo". - Dla mnie to miało sens. Robert jest w pewnym wieku i nie ma oczywistego zastępcy dla niego w Barcelonie. Lewandowski potrzebuje grać w każdym meczu, bo jest świetny. Dzisiaj jego występ przeciwko Leganes to absolutna konieczność, ale odpoczynku dla Roberta nie należy traktować jako reguły. Czasem zdarza się, że zostajesz bez punktu odniesienia. Być może powinien zejść szybciej w meczu z Borussią Dortmund, a dziś powinien pograć dłużej - wyjaśnił Canizares.

Lewandowski będzie miał okazję do rehabilitacji jeszcze w tym roku. W sobotę o godz. 21 Barcelona zagra u siebie w hitowym spotkaniu z Atletico Madryt. Do tej pory Lewandowski zagrał osiem meczów przeciwko Atletico, w których strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Barcelona - Atletico Madryt w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.