19-latek z Polski szykowany na debiut w AC Milan! "Ma wszystko"

Dariusz Stalmach dołączył do Milanu w sierpniu 2022 r. Zaczynał w Primaverze, czyli drużynie juniorskiej. W tym sezonie został przesunięty poziom wyżej, do Milanu Futuro, który występuje na poziomie Serie C. Tam robi piorunujące wrażenie na trenerach.

Polski talent może zadebiutować w Milanie

Dariusz Stalmach jest postrzegany w Milanie jako ogromny talent z jeszcze większym potencjałem. W tym sezonie jest w najlepszej dyspozycji w karierze. Ma spory wpływ na grę całej drużyny. Nie powinno dziwić zatem, że przykuwa uwagę Paulo Fonseki, trenera pierwszej drużyny "Rossonerich".

Według Daniele Longo z calciomercato.com Fonseca docenia, to, jak Stalmach dojrzewa zarówno na boisko, jak i poza nim. "Dariusz Stalmach, urodzony w 2005 roku, od razu w bardzo młodym wieku musiał stawić czoła trudnościom związanym z oczekiwaniami i przeprowadzką do innego kraju. Dariusz, który po świetnym starcie z Primaverze trochę się zagubił, stał się bardziej zdeterminowany na treningach, brał na siebie więcej obowiązków na boisku" - czytamy. Dziennikarz dodaje, że Stalmach poczynił postępy razem z synem Zlatana Ibrahimovicia, Maximilianem, który jest rok młodszy od Polaka.

Od początku grudnia Stalmach gra w Milanie Futuro. Szybko odwdzięczył się za okazane zaufanie, strzelając gola w swoim drugim meczu. ratując remis 1:1 z Campobasso.

Kilka spotkań na poziomie trzeciej ligi we Włoszech wystarczyły, by zaimponować Fonsece, który przymierza się do włączenia Polaka do pierwszego zespołu. "Stalmach ma wszystko, by grać w Milanie. Dynamiczny, jakościowy pomocnik, daje z siebie wszystko. Doskonale wie, jak się ustawiać, czytać grę i odbierać piłkę, ma wrodzone wyczucie otoczenia" - opisuje Longo.

Zdaniem włoskich mediów Stalmacha porównuje się do Sandro Tonaliego, który grał w Milanie w latach 2020-2023. Wskazuje się, że musi poprawić jedynie swoją grę w ofensywie, ale w Mediolanie mają być wobec niego cierpliwi.

Dariusz Stalmach to środkowy pomocnik, który też może występować jako "szóstka". Jeśli zacznie grać na poziomie seniorskim, to może w jego kierunku zwracać się Michał Probierz, który cały czas szuka odpowiedniego piłkarza na tej pozycji w reprezentacji Polski.