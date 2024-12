Skreślić Lewandowskiego? Czytamy: "Flick jeszcze się nie odważył"

Robert Lewandowski miał odżyć w FC Barcelonie po przyjściu Hansiego Flicka i tak też się stało. Polski napastnik ma już na koncie 22 bramki i 2 asysty w 20 spotkaniach i jest bez wątpienia jednym z najlepszych, a może i najlepszym piłkarzem w drużynie niemieckiego szkoleniowca. Obaj panowie dobrze się znają z czasów pracy w Bayernie Monachium i to procentuje w stolicy Katalonii.

Robert Lewandowski jest niezastąpiony w FC Barcelonie

Chociaż Robert Lewandowski ma 36 lat to jest niezastąpiony dla Hansiego Flicka, co potwierdzają liczby. Barcelona ma za sobą dokładnie 20 spotkań w tym sezonie i w każdym z nich od pierwszej minuty grał polski napastnik!

"Mundo Deportivo" zwraca uwagę, że tym samym Lewandowski jest jedynym piłkarzem z całej kadry katalońskiego klubu, który zaczynał każdy mecz od pierwszej minuty. W tych 20 spotkaniach uzbierał w sumie 1662 minuty, a więcej mają jedynie Raphinha (1666) i Inigo Martinez (1686).

"Faktem jest, że Hansi Flick próbował go oszczędzać, kiedy tylko mógł, zmieniając go sześć razy w lidze i cztery razy w Lidze Mistrzów. Niemiec nie odważył się jeszcze postawić na Ferrana Torresa lub Ansu Fatiego jako "9". Walencjanin jest kontuzjowany od prawie dwóch miesięcy, a wychowanek klubu ma teraz dwa tygodnie przerwy" - czytamy w artykule katalońskiej gazety.

Wiele więc wskazuje na to, że już niedługo Robert Lewandowski wypełni klauzulę, która zapewni mu przedłużenie umowy na następny sezon. "W umowie znajduje się klauzula, która pozwala Barcelonie rozwiązać umowę z Robertem, jeśli nie rozegra on 55 proc. meczów. Liczone są tylko mecze, które rozpocznie lub w każdym z nich zagra minimum 45 minut" - informował we wrześniu kataloński "Sport".

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra na wyjeździe z Mallorcą we wtorek 3 grudnia o godz. 19:00. Aktualnie drużyna Hansiego Flicka ma tylko punkt przewagi nad Realem Madryt i dwa nad Atletico Madryt. Relację tekstową ze spotkania Mallorca - FC Barcelona będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.