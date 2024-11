Słowa prawdy nt. Lewandowskiego. "Flick doskonale zdaje sobie sprawę"

Robert Lewandowski w poprzednim sezonie zdobył "zaledwie" 26 bramek i zanotował dziewięć asyst w 49 spotkaniach, co było jego najgorszym wynikiem od kilku ładnych lat. W obecnych rozgrywkach jednak polski napastnik zdecydowanie odżył po przybyciu Hansiego Flicka do FC Barcelony. Lewandowski ma już na koncie 20 bramek i dwie asysty w 18 meczach.

- Przede wszystkim świat piłkarski jeszcze bardziej go szanuje. W tym wieku nie jest łatwo podnieść się po nieudanym sezonie, a jemu się udało. I to w jakim stylu. Znowu strzela jak za starych, dobrych lat. Bezapelacyjnie należy go określić mianem najlepszego napastnika na świecie - ocenił ekspert od ligi hiszpańskiej Piotr Urban cytowany przez portal WP SportoweFakty.

Robert Lewandowski i Hansi Flick skorzystają na współpracy w FC Barcelonie

Urban stwierdził, że Lewandowski w tym sezonie będzie korzystał ze swojego doświadczenia, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć "stop" i odpocząć na ławce rezerwowych. Wskazał także, że napastnik w obecnych rozgrywkach jest beneficjentem przygotowań do sezonu zorganizowanych przez Hansiego Flicka i jego sztab.

- W Hiszpanii wiele mówi się o profesjonalizmie Flicka. Gdy rubryka z nazwiskiem jednego z piłkarzy w excelu zaczyna świecić się na czerwono, musi odpocząć, niezależnie z jakim rywalem Katalończycy mają się zmierzyć. Sztab szkoleniowy kontroluje sytuację i trzyma rękę na pulsie, wie kiedy ktoś potrzebuje chwili wytchnienia. Fakt, że Robert potrzebuje jej rzadziej niż pomocnicy, jest naturalny. Napastnik biega trochę mniej, kwestia regeneracji w jego przypadku jest również istotna - powiedział ekspert stacji Eleven Sports.

- Znając Roberta, będzie chciał grać wszystko. Świetnie, że mają dobre relacje z Flickiem, dzięki temu łatwiej się dogadają. Skuteczność naszego napastnika ułatwia sytuację. Jeśli zawodnik tej klasy nie trafia do siatki, trzymasz go na murawie trochę dłużej i dajesz szansę. Po strzeleniu bramki opuści plac gry z poczuciem, że zrobił swoje i będzie zadowolony. Gdy licznik się zacina, pojawia się frustracja. [...] Flick doskonale zdaje sobie sprawę, że potrzebuje Lewandowskiego szczęśliwego - podsumował.

Mecz FC Barcelony z Brestem w Lidze Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 26 listopada o godz. 21:00.