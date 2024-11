Wielka kontrowersja w meczu Barcelony. Ma szczęście, że sędzia tego nie widział

FC Barcelona zremisowała 2:2 z Celtą Vigo w meczu 14. kolejki ligi hiszpańskiej. W 61. minucie Barcelona prowadziła 2:0 po golach Raphinhi i Roberta Lewandowskiego. Jej gra posypała się po drugiej żółtej kartce dla Marca Casado w 82. minucie, a potem Celta strzeliła dwa gole w dwie minuty. Hansi Flick był bardzo niezadowolony z postawy swoich podopiecznych. - Mówmy szczerze: to był nasz naprawdę słaby mecz. Nasza gra nie miała nic wspólnego z tym, co chcielibyśmy widzieć - komentował Flick na pomeczowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Lewandowski strzelił swojego 15. gola w tym sezonie La Liga. Na tym etapie sezonu Polak ma już 20 trafień we wszystkich rozgrywkach - Lewandowski dokonuje tego w 14. kolejnym sezonie z rzędu. Takiej serii nie miał Leo Messi (13), a jedynie lepszy od Lewandowskiego jest Cristiano Ronaldo. "Nie zawiódł na randce z golem, w sytuacji, gdy trzeba było siły i jakości. Jest zawsze niebezpieczny, w formie" - czytamy w hiszpańskich mediach.

W trakcie spotkania nie brakowało kontrowersji. Okazuje się, że Celta najprawdopodobniej powinna też grać w osłabieniu w starciu z Barceloną na Estadio Balaidos. I to przez całą drugą połowę. O co konkretnie chodzi?

Wielka kontrowersja w meczu Barcelony. "Sceny na Balaidos"

Bohaterami w tej historii są Gerard Martin (FC Barcelona) oraz Iago Aspas (Celta Vigo). Martin grał od trzeciej minuty tego spotkania z żółtą kartką. W 28. minucie Martin zatrzymał Aspasa w polu karnym Barcelony, a sędzia nie dopatrzył się tam rzutu karnego dla Celty. Pod koniec pierwszej połowy Martin sfaulował kapitana Celty blisko linii bocznej, a Aspas wyraźnie ucierpiał. Sędzia Cesar Soto Grado nie pokazał jednak zawodnikowi Barcelony drugiej żółtej kartki.

- To jest wejście bardzo ostre. W normalnej sytuacji sędzia pokazuje żółtą kartkę, Martin jest spóźniony i nie trafia w piłkę. Poszczęściło się Martinowi. Ależ to są sceny na Balaidos, poddymione w końcówce - mówili komentatorzy Eleven Sports.

To wywołało wściekłość u Aspasa, który wymachiwał rękami przy linii bocznej, domagał się zmiany, a potem był uspokajany przez trenera Celty i rozmawiał z czwartym arbitrem. Po gwizdku na przerwę Aspas motywował kibiców do wygwizdywania arbitra, a potem podszedł do Martina i pokazywał mu, że nastąpił na jego nogę. Aspas został ukarany przez sędziego żółtą kartką, ale, jak przekonuje Rafał Rostkowski z TVP Sport, za swoje gesty mógł zobaczyć drugą kartkę.

"Aspas protestował, krytykował decyzje sędziego i podburzał publiczność do reakcji antysędziowskich. Łapał się za głowę, kucał, krzyczał, machał rękami. To była sekwencja gestów, zachowań, najwyraźniej również komentarzy, którymi Aspas zasłużył na przynajmniej dwie-trzy żółte kartki, czyli z pewnością w sumie na czerwoną. Piłkarz Celty miał dużo szczęścia, bo Soto Grado prawdopodobnie nie widział, co Aspas dokładnie zrobił" - czytamy w artykule.

Ostatecznie Martin nie wyszedł na drugą połowę, a tuż po przerwie zmienił go Hector Fort. To był dwunasty mecz Martina w tym sezonie w barwach Barcelony.