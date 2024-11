Kapitalna asysta Bogusza, a potem dramat. To koniec

We wrześniu tego roku Mateusz Bogusz pierwszy raz pojawił się na zgrupowaniu pierwszej reprezentacji Polski. Wówczas Michał Probierz dostrzegł jego świetną dyspozycję na boiskach MLS. 23-letni napastnik zagrał 62 minuty w przegranym w Osijeku meczu przeciwko Chorwacji (0:1). Potem Probierz nie dał napastnikowi szansy w dwóch październikowych spotkaniach na PGE Narodowym: przegranym z Portugalią 1:3 i zremisowanym z Chorwacją 3:3. Jego nieobecność dziwiła wielu ekspertów.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następca Michała Probierza? Kosecki: To fenomenalny trener i człowiek [To jest Sport.pl]

Probierz nie ma do niego przekonania. Polak zakończył sezon z 20 golami i 10 asystami

Mateusz Bogusz znów został powołany na dwa listopadowe pojedynki w Lidze Narodów. Najpierw zagrał pierwszą połowę w przegranym 1:5 wyjazdowym meczu z Portugalią, a potem przesiedział całe spotkanie ze Szkocją (1:2) na ławce rezerwowych.

Bogusz wrócił do klubu i od razu zaprezentował się z dobrej strony. Polski napastnik w 50. minucie ćwierćfinału MLS: Los Angeles FC (z dwójką świetnych Francuzów w składzie: Hugo Llorisem i Olivierem Giroud) - Seattle Sounders miał asystę przy golu Ryana Hollingsheada. Bogusz dostał podanie na prawej stronie boiska, wbiegł w pole karne i świetnie zauważył Hollingsheada na 12 metrze, który strzałem z pierwszej piłki zdobył gola na 1:0.

Trafienie to nic niestety nie dało, bo gospodarze przegrali 1:2 i odpadli z rozgrywek. W 57. minucie goście wyrównali, bo do własnej bramki trafił Maxime Chanot, obrońca Los Angeles FC. W efekcie doszło do dogrywki. W niej goście zdobyli zwycięską bramkę w 109. minucie. Do siatki wtedy trafił Jordan Norris. Na boisku nie było już Bogusza, który opuścił je w 106. minucie.

Seattle Sounders w półfinale MLS zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku: Los Angeles Galaxy - Minnesota United FC. W drugim starciu o finał zwycięzca meczu: Atlanta United - Orlando City zmierzy się z New York Red Bulls.

Wróćmy do Bogusza. Polak w tym sezonie zagrał w 47 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 20 bramek i miał 10 asyst. Sezon może zatem zdecydowanie zaliczyć do udanych.