Alarm w Realu. Niepokojące wieści o liderze zespołu

Niedzielny wieczór był gorzki dla Thibaut Courtois. Nie dość, że nie udało mu się zachować czystego konta, to jeszcze frustrację na nim wyładowali kibice Atletico Madryt. Belg padł ofiarą przyśpiewki, w której życzono mu śmierci. Ultrasi drużyny Diego Simeone wciąż nie mogą wybaczyć bramkarzowi, że przed laty zdecydował się zasilić szeregi Realu, ich największego wroga, choć wcześniej występował w ich zespole. Na dodatek fani zaczęli ciskać w niego przedmiotami i to różnego pochodzenia. Jednak to nie był koniec koszmaru Courtois.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze w Ekstraklasie zarabiają za dużo? "To nie wina zawodników, że ktoś tyle płaci"

Problemy zdrowotne Thibaut Courtois. Chodzi o kontuzję mięśniową

Na pomeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti ujawnił, że Belg najprawdopodobniej doznał kontuzji. - Courtois ma problem z mięśniami. Jutro przejdzie badania - rzucił krótko włoski szkoleniowiec. O jakim urazie konkretnie mowa? Nieco więcej na ten temat ujawniło "Mundo Deportivo". Okazuje się, że chodzi o lewy przywodziciel. Miał on sprawiać dyskomfort bramkarzowi przez większość spotkania.

Jeśli uraz okaże się poważny, to Belga może czekać kilka tygodni przerwy, co nie byłoby dobrą informacją dla Realu. Ten walczy już z wieloma kontuzjami, jak uraz Kyliana Mbappe. A w końcu przed drużyną Ancelottiego ważne mecze, m.in. z LOSC Lille w Lidze Mistrzów, czy z Villarrealem w La Liga.

Absencja Courtois może Real wiele kosztować

Warto wspomnieć, że niemal cały poprzedni sezon madrycka ekipa musiała radzić sobie bez Courtois. Zerwał on więzadła i pauzował wiele miesięcy. Wówczas sprowadzono do drużyny Kepę Arrizabalagę, który miał docelowo zastąpić Belga, ale ostatecznie między słupkami częściej pojawiał się Andrij Łunin. I to głównie dzięki niemu Real sięgnął po 15. tytuł w Lidze Mistrzów oraz mistrzostwo La Liga.

Pozostaje nam więc czekać na kolejne informacje z klubu dotyczące stanu zdrowia Courtois. Wystąpił już w 10 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i spędził na murawie maksymalną liczbę minut. Wpuścił siedem bramek, a czterokrotnie zachował czyste konto.