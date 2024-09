Mourinho jest niepodrabialny. Tylko on mógł wymyślić coś takiego

W niedzielny wieczór Fenerbahce w siódmej kolejce ligi tureckiej zmierzyło się na wyjeździe z Antalyasporem. W zespole gospodarzy oglądaliśmy Jakuba Kałuzińskiego, natomiast w drugiej ekipie zagrał Szymański, który został autorem "pudła dekady". To jednak nie jest jedyne kuriozalne zdarzenie, jakie miało miejsce podczas tego spotkania. Do historii znów przeszedł Jose Mourinho. Co tym razem wymyślił Portugalczyk?

3 screen https://x.com/nocontextfm1/status/1840485022769521067 Otwórz galerię Na Gazeta.pl