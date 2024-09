To musi się stać, by Szczęsny wrócił do reprezentacji Polski. Dwa warunki

W poniedziałek Wojciech Szczęsny ma przejść obowiązkowe testy medyczne i podpisać roczny kontrakt z Barceloną. Polak postanowił wrócić z piłkarskiej emerytury, by zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. W związku z tym pojawia się pytanie: czy Szczęsny wróci także do reprezentacji Polski? Okazuje się, że muszą zostać spełnione dwa warunki, by Michał Probierz ponownie powołał Szczęsnego do kadry.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl