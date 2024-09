Skandaliczne i obrzydliwe sceny w derbach Madrytu. "Czarna karta w historii"

O 21:00 na Civitas Metropolitano w Madrycie rozpoczęły się derby miasta między Atletico i Realem. Derby, które w pierwszej połowie mocno rozczarowały. Chociaż obie drużyny oddały po dwa celne strzały, to ani jedni, ani drudzy nie stworzyli dogodnej okazji do zdobycia bramki.

W 64. impas przełamał Eder Militao, który pokonał Jana Oblaka po podaniu Viniciusa Jr. Na bramkę Brazylijczyka emocjonalnie zareagował bramkarz Realu - Thibaut Courtois - który odwrócił się w kierunku sektora najbardziej zagorzałych kibiców Atletico i celebrował gola.

To rozjuszyło najbardziej krewkich fanów. W 67. minucie po ofensywnej akcji Atletico Courtois podniósł z murawy zapalniczkę, którą podał sędziemu. Ten przekazał ją sędziemu technicznemu, który zapisał incydent w protokole meczowym.

Derby Madrytu przerwane!

Ale to był dopiero początek skandalicznych scen. Na murawę Civitas Metropolitano leciały kolejne przedmioty, co spowodowało, że sędzia przerwał spotkanie! Arbiter najpierw poinformował o tym trenerów obu drużyn, a potem poprosił zawodników o zejście do szatni.

Nie wszyscy piłkarze to jednak zrobili. Ikony Atletico - Jose Maria Gimenez oraz Koke - podeszli pod sektor najbardziej zagorzałych kibiców i zaczęli ich prosić o uspokojenie się. To samo zrobił Diego Simeone, który wymownymi gestami pokazywał fanom, by ci zaczęli myśleć i pozwolili zawodnikom dokończyć spotkanie.

Na kolejnych powtórkach realizatora widzieliśmy nie tylko zapalniczki, które leciały na murawę. W pewnym momencie Courtois podniósł z niej foliową torbę, w której znajdowały się odchody. - To już jest przesada - mówił komentujący spotkanie w Canal+ Sport Tomasz Ćwiąkała.

- To wydarzenia, które zapiszą się w niechlubnej historii La Liga. To czarna karta w historii tej ligi - dodał Ćwiąkała. Mecz został wznowiony po blisko 20 minutach przerwy. Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 1:1. W 95. minucie wyrównującą bramkę zdobył Angel Correa. Trzy minuty później za faul na Franie Garcii czerwoną kartkę zobaczył Marcos Llorente.

Courtois to były bramkarz Atletico. Belg grał w tym klubie w latach 2011 - 2014, kiedy był wypożyczony z Chelsea. Z Atletico zdobył mistrzostwo i puchar kraju, a w sezonie 2013/14 zagrał nawet w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi, do którego trafił latem 2018 r.