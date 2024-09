To już jest przesada. Barcelona sprzedaje najdroższą koszulkę świata

FC Barcelona koszulki na nowy sezon zaprezentowała już pod koniec poprzednich rozgrywek, ale dopiero niedawno pokazała drugi i trzeci komplet. Klub przekazał również oficjalną listę numerów zawodników, a na oficjalnej stronie klubowej można już kupować koszulki z nazwiskami ulubionych zawodników. Tanio jednak nie jest.

Koszulki Barcelony za chore pieniądze. Przesadzili? Real i Bayern znacznie tańsze

Barcelona to jeden z najpopularniejszych klubów na świecie, a więc miliony fanów będą chciały nabyć nową koszulkę. Ta w wersji podstawowej kosztuje 115 euro, czyli ponad 490 złotych. Niestety ta cena stała się już normą u producentów i chociaż do niskich nie należy, to zapewne skusi tysiące kibiców.

Znacznie wyższa jest jednak cena "meczówki", a więc oficjalnej koszulki meczowej Barcelony z naszywkami LaLiga lub Ligi Mistrzów. W wersji bez nazwiska, a także z nazwiskami zawodników, koszulka na oficjalnej stronie klubowej kosztuje aż 185 euro. Przy obecnym kursie to ponad 790 złotych za koszulkę, na którego plecach zobaczymy chociażby nazwisko "Lewandowski".

Cena jest więc naprawdę wysoka. Patrząc na inne koszulki na oficjalnych stronach klubowych, te Barcelony są najdroższe ze wszystkich europejskich potęg.

Koszulka Realu Madryt z nazwiskiem piłkarza jest w tej samej cenie, ale już bez naszywek LaLiga i Ligi Mistrzów o 15 euro tańsza. W Barcelonie takiej opcji nie ma. Drogi jest także Juventus, za którego koszulkę ze wszystkimi emblematami zapłacić trzeba 182 euro. Z kolei trykot Bayernu kupimy za 175 euro, Arsenalu za 168 euro, a Manchesteru United za 160 euro. Wszystkie tańsze od koszulki Katalończyków. Sponsorem tych klubów jest jednak Adidas.

A jak to wypada w koszulkach Nike? Za 173 euro kupimy koszulkę Liverpoolu z naszywką Ligi Mistrzów lub Premier League i nazwiskiem piłkarza. Z kolei PSG za pełen zestaw życzy sobie 181 euro, a dla porównania "meczówka" reprezentacji Polski na stronie producenta kosztuje prawie 690 złotych - 100 zł mniej niż odpowiednik Barcelony.

Wszyscy kibice wiedzą, że FC Barcelona zmaga się z problemami finansowymi, a więc fani raczej są w stanie przeboleć wysoką cenę za strój ulubionego klubu. Prawie 800 zł za koszulkę to jednak z pewnością o wiele za dużo. Obecna koszulka Barcelony jest prawdopodobnie najdroższą w historii.