Stało się! Guendogan ledwo pożegnał Barcelonę. Nowy klub już go ogłosił

Zaledwie rok temu Ilkay Guendogan trafił do FC Barcelony po tym, jak wygasł jego kontrakt z Manchesterem City. Jednak w obliczu zawirowań wokół katalońskiego klubu odszedł z Barcelony i dołączył ponownie do ekipy Pepa Guardioli! "Obywatele" już oficjalnie ogłosili zakontraktowanie pomocnika, a on sam zabrał głos w mediach społecznościowych.

