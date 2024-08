"Szafkę obok mnie ma Djoković". Polak w euforii po awansie do US Open

Maks Kaśnikowski (193. ATP) właśnie zanotował swój największy sukces w karierze. Polak awansował do turnieju głównego US Open po zwycięstwie 6:3, 7:6 nad Francuzem Antoine Escoffierem (217. ATP) w ostatniej rundzie kwalifikacji. Do tej pory Kaśnikowski ani razu nie pojawił się w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. Za sam udział w pierwszej rundzie US Open Kaśnikowski zarobi 100 tys. dolarów (ponad 380 tys. złotych). Warto dodać, że do tej pory największym sukcesem w karierze Polaka były wygrane Challengery w portugalskim Oeiras i w Poznaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Apel do kibiców. "Oni zasługują na wielki szacunek"

- To kolejny krok na mojej drodze tenisowej. Chce to potraktować jako przystanek, ale nie taki, na którym wysiadam tylko jadę tym pociągiem dalej - mówił Kaśnikowski po Challengerze w Poznaniu, odnosząc się do awansu do eliminacji US Open.

Kaśnikowski w euforii po awansie. "Szafkę obok mnie ma Djoković"

Krótko po awansie z Kaśnikowskim porozmawiał Marek Furjan, komentator Eurosportu. Tenisista nie ukrywał ekscytacji z powodu awansu do głównej drabinki US Open. - Jestem bardzo zadowolony z tego, jak grałem w eliminacjach. Byłem zdyscyplinowany na korcie, miałem dużo zimnej krwi, nie speszyłem się po straconym przełamaniu w drugim secie. Byłem skoncentrowany na planie gry i tym, co przeciwnikowi nie odpowiada - powiedział Kaśnikowski, wracając do starcia z Escoffierem.

- Czuję się jak w grze komputerowej. Widzę zawodników, których oglądałem tylko w telewizji i telefonie. Spotykam ich na żywo i wydają się być nieprawdziwi, zrobieni z wosku. Szafkę obok mnie ma Djoković. Cały czas się z mijamy i wydaje się być idealny - dodaje Polak. Okazuje się, że było naprawdę blisko, by Maks zagrał właśnie z Djokoviciem. - Liczyłem w losowaniu, że trafię na Djokovicia i zabrakło tak jakby jednej pozycji. Zostałem dolosowany jako przedostatni, a jako ostatni Radu Albot, który na niego trafił - wyjaśnił Kaśnikowski.

Pierwszym rywalem Kaśnikowskiego w US Open będzie Hiszpan Pedro Martinez (43. ATP). Do tej pory jego najlepszym wynikiem podczas turnieju wielkoszlemowego w Stanach Zjednoczonych była druga runda z 2021 r. Jeżeli Kaśnikowski zdołałby awansować do drugiej rundy, to zagra tam z lepszym z pary Aleksiej Popyrin (Australia, 28. ATP) - Soon-woo Kwon (Korea Południowa, 343. ATP).

Wielkoszlemowy US Open rozpocznie się 26 sierpnia i potrwa do 8 września br. Wśród panów tytułu broni Novak Djoković (2. ATP), który w zeszłym roku pokonał w finale 6:3, 7:6 (5), 6:3 Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (5. ATP).