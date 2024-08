Kibice Barcelony zobaczyli nogi Lewandowskiego. Tak teraz piszą o Polaku

Jeden Robert Lewandowski, dwa gole przeciwko Valencii i trzy punkty dla Barcelony. To było naprawdę doskonałe otwarcie sezonu w wykonaniu Polaka, który zapewnił swojemu klubowi triumf i już dwa punkty przewagi nad Realem Madryt (tylko zremisowali 1:1 z Mallorcą). Była to dobra odpowiedź naszego reprezentanta na głosy powątpiewające w jego przydatność dla Barcelony. po przeciętnym ubiegłym sezonie.

Lewandowski zaczął jak za starych czasów u Flicka

Oczywiście to na razie jeden mecz, a Lewandowski w samej grze nie dawał szczególnie wiele. Ale zrobił to co napastnik powinien i kto wie, czy Hansi Flick, u którego Polak bił rekord Bundesligi Gerda Mullera w liczbie bramek w jednym sezonie, nie przywróci mu dawnego blasku. Jak to wyjdzie, przekonamy się w przyszłości, a najbliższa okazja do ponownego przetestowania Lewandowskiego nadarzy się w sobotę 24 sierpnia o 19:00. Barcelona zagra wówczas u siebie z Athletic Bilbao.

Barcelona zachwycona mięśniami Lewandowskiego

Katalończycy już intensywnie przygotowują się do tego niełatwego starcia. W zeszłym sezonie na trzy podejścia pokonali baskijski zespół tylko raz (u siebie 1:0). W międzyczasie Barcelona postanowiła nieco pozachwycać się Robertem Lewandowskim w mediach społecznościowych. Jednakże nie jego golami z meczu z Valencią, tylko... muskulaturą Polaka.

Na profilu "Blaugrany" na portalu X pojawiło się zdjęcie Lewandowskiego z dodanym specjalnym zbliżeniem na nogę napastnika, eksponującym jego muskulaturę. Komentarz ze strony klubu był różny w zależności czy mowa o koncie angielskojęzycznym czy hiszpańskojęzyczny. Jednak za każdym razem wymowny.

"Leg day, all day, every day", czyli "dzień nóg, cały dzień, każdego dnia", napisano na profilu z językiem angielskim. Z kolei w hiszpańskiej wersji było to emoji poczerwienionej i zszokowanej twarzy, wyrażające ewidentnie podziw. Kibice Barcelony w niemałej części ewidentnie zgodzili się z klubem. "Praktyka czyni mistrza", "Ciężka praca", "Starzeje się niczym dobre wino", to tylko niektóre z pozytywnych komentarzy pod adresem Polaka.