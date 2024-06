Zaczęło się. Zaskakujące słowa po transferze Mbappe. "Ma problem"

Kylian Mbappe kilka dni temu oficjalnie został piłkarzem Realu Madryt, do którego trafi na zasadzie wolnego transferu z PSG. "Marzenia się spełniają. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu moich marzeń. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany" - przekazał Francuz tuż po tym, jak madrytczycy potwierdzili jego przybycie.

Kylian Mbappe problemem Realu Madryt? Niespodziewane słowa znanego napastnika

Transfer ten wydaje się być bardzo korzystny dla obu stron. Real zyskał genialnego zawodnika, natomiast Mbappe w Madrycie ma większe szanse na wygranie Ligi Mistrzów. I nie tylko. - Z pewnością będąc tam, będzie bliżej Złotej Piłki - powiedział Radamel Falcao, były napastnik m.in. Manchesteru United, Chelsea i AS Monaco oraz najlepszy strzelec w historii reprezentacji Kolumbii, na konferencji prasowej zorganizowanej przez Nike w Bogocie (cytat za "Mundo Deportivo").

Falcao nie ma wątpliwości, że "wszyscy znają potencjał Kyliana". Przy tym zaskoczył stwierdzeniem dotyczącym Carlo Ancelottiego, szkoleniowca Realu, który będzie musiał to wszystko poukładać. - Trener ma problem. Oczywiście zespół wygrał w tym sezonie wszystko, a wraz z jego (Mbappe - red.) przybyciem z pewnością będzie jeszcze bardziej dominował. Jeśli wszystko będzie w porządku i harmonii, będą bardziej dominować, obrońcom będzie trudniej - wyjaśnił.

Radamel Falcao wspomina Kyliana Mbappe. "Robił różnicę"

Kolumbijczyk, który w latach 2016-2017 grał z Mbappe w Monaco (wspólnie zdobyli mistrzostwo Francji), uważa, że jego były kolega z zespołu "ma wszystko do osiągnięcia sukcesu". Gdy grali razem, Francuz "zaskoczył" go tym, że "był bardzo młody", ale "robił różnicę". Czym jeszcze? - W tym wieku podejmował bardzo dobre decyzje. W elicie to robi różnicę - zakończył Falcao, który w ostatnim sezonie występował w Rayo Vallecano (26 występów, cztery gole, jedna asysta).

Na pierwszy mecz Kyliana Mbappe w Realu Madryt trzeba będzie jeszcze poczekać. Być może zadebiutuje on w Warszawie, gdzie 14 sierpnia odbędzie się mecz o Superpuchar Europy pomiędzy madrytczykami a Atalantą.