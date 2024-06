Media: Wielki talent z ekstraklasy blisko transferu. Absolutnie zaskakujący kierunek

Warta Poznań zaliczyła bardzo dobry początek rundy wiosennej, ponieważ w czterech meczach zdobyła osiem punktów. Niespodziewanie w połowie kwietnia w spotkaniu "o sześć punktów" pokonała u siebie Koronę Kielce (1:0), a tydzień później potwierdziła formę zwycięstwem ze Stalą Mielec (5:2). Na koniec drużyna przegrała jednak trzy starcia z rzędu i ostatecznie zabrakło jej punktu do utrzymania w ekstraklasie.

Gwiazdor Warty Poznań może odejść. Niespodziewany kierunek

Od dłuższego czasu wiadomo, że Warta przystąpi do nadchodzących rozgrywek z nowym trenerem, gdyż z końcem czerwca wygasa kontrakt Dawida Szulczka. Nie można jednak wykluczyć, że zespół nie zagra na jesień w I lidze. "Jeśli Warta wróci do Poznania, gwarantuję dalszą budowę i wsparcie klubu. Bez stadionu nie jestem w stanie tego zrobić" - stwierdził właściciel klubu Bartłomiej Farjaszewski.

Okazuje się, że to nie jest jedyny problem poznańskiego klubu. Dziennikarz Piotr Koźmiński zdradził, że może on niebawem stracić największą gwiazdę. "Z tego, co słyszę, Kajetan Szmyt może zagrać w Rumunii. Zainteresowanie ze strony CFR Cluj. Polak miałby zastąpić tam ich skrzydłowego Otielo. Kwota transakcji około 500 tysięcy euro. Ciekaw jestem, jak się ten temat rozwinie" - oznajmił. Obecnym trenerem drużyny jest Dan Petrescu, który w latach 2005-06 prowadził Wisłę Kraków.

"Mocno nieoczywisty kierunek" - napisał w komentarzu Emil Kot, który pracuje jako trener w akademii AFC Wimbledon. I trzeba mu przyznać rację, gdyż w przeszłości 22-latek był obserwowany przez większe kluby m.in. Real Valladolid czy Antalyaspor, gdzie w zimie mógł spotkać się z Jakubem Kałuzińskim oraz Adamem Buksą. Niedawno pisaliśmy też, że trafił na listę życzeń Jagiellonii Białystok, która niebawem rozpocznie rywalizację w el. Ligi Mistrzów.

CFR Cluj zajął w niedawno zakończonym sezonie drugie miejsce w rumuńskiej Superlidze. Do triumfatora FCSB stracił trzy punkty. Przez ostatnie lata Cluj zdominowało jednak rozgrywki ligowe, a w latach 2018-22 pięciokrotnie zdobywało tytuł. Łącznie mogło świętować mistrzostwo Rumunii aż osiem razy. Co rok rywalizuje również w europejskich pucharach, natomiast do jego największych sukcesów należy finał Pucharu Intertoto z 2005 roku czy dojście do 1/16 finału LE w sezonach 12/13 oraz 19/20.