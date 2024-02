Barcelona rozgrywa słaby sezon. Szanse na obronienie mistrzowskiego tytułu są praktycznie zerowe, a biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, miejsce w czołowej czwórce także nie może być uznawane za pewnik. Istotnym spotkaniem będzie sobotnie starcie z Celtą Vigo. Na Estadio Balaidos kilku piłkarzy, w tym Robert Lewandowski, będzie musiało niezwykle się pilnować.

Lewandowski musi uważać. Barcelona może być w opałach

Jesienny mecz pomiędzy Barceloną a Celtą przypominał jazdę kolejką górską. Jorgen Strand Larsen i Anastasios Douvikas dali gościom sensacyjne prowadzenie. Jednak pomiędzy 81. a 89. minutą "Duma Katalonii" odrobiła straty. Dwukrotnie piłkę do siatki pakował Lewandowski, a zwycięskiego gola zdobył Joao Cancelo.

W sobotę oba zespoły zmierzą się w meczu rundy rewanżowej. O ile Barcelona wciąż liczy na kwalifikację do Ligi Mistrzów, o tyle zespół Rafy Beniteza ma kompletnie inne cele. Zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli i chce uniknąć degradacji. Nie ulega wątpliwości, że spotkanie będzie zacięte. Niewykluczone, że sędzia zostanie zmuszony, aby często sięgać do kieszonki i napominać piłkarzy kartkami.

Kilku zawodników Barcelony mu się jednak mieć na baczności. Wśród nich jest Robert Lewandowski, któremu grozi pauza po piątym napomnieniu. Kapitan naszej reprezentacji pierwsze dwie kartki w tym sezonie La Liga obejrzał w meczach trzeciej i czwartej kolejki. Sędziowie upominali go również w listopadowym spotkaniu z Deportivo Alaves, a czwarty razy w przegranym 3:5 meczu z Villarreal. To po nim Xavi ogłosił swoje odejście z klubu.

Piąta żółta kartka będzie oznaczała jednomeczowe zawieszenie. Zresztą nie tylko Lewandowski musi się pilnować w sobotnie popołudnie. Zagrożeni zawieszeniem są także Ronald Araujo, Joao Cancelo i Oriol Romeu. Jeśli to grono otrzyma napomnienie od sędziego, to szkoleniowiec nie będzie mógł z nich skorzystać w wyjazdowym meczu z Getafe. A trzeba przyznać, że Barcelona potrzebuje każdego zawodnika pierwszego składu, by gonić najlepsze drużyny w tabeli La Liga. Obecnie drużyna zajmuje 3. miejsce ze stratą 10 pkt do prowadzącego Realu Madryt i pięciu do drugiej Girony. Co lepsze, Xavi także musi się mieć na baczności w starciu z Celtą. 44-latek również jest o jedną kartkę od kary.

W środę po weekendowych zmaganiach w lidze Barcelonę czekają wyzwania związane z Ligą Mistrzów. W pierwszym meczu 1/8 finału zagra z Napoli. Ten mecz odbędzie się na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu. Zapraszamy do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE, gdzie prowadzone są relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń.