"Porażka" Świątek w Bad Homburg, liczyła na więcej. "Przepraszam"

Iga Świątek (8. WTA) ma za sobą pierwszy mecz i zarazem pierwsze zwycięstwo na kortach trawiastych w tym sezonie. Polka grę na trawie rozpoczęła od drugiej rundy turnieju WTA 500 w Bad Homburg, gdzie zmierzyła się z Wiktorią Azarenką (105. WTA). Po ponad 90 minutach gry Świątek wygrała to spotkanie 6:4, 6:4.

Iga Świątek stanęła przed testem ze znajomości twórczości Taylor Swift i Williama Szekspira

W środę polska tenisistka nie rozgrywała żadnego spotkania, więc miała czas wolny, co wykorzystali organizatorzy turnieju w Bad Homburg. Do czego? Do tego, żeby skonfrontować Igę Świątek ze znajomością tekstów piosenkarki Taylor Swift i dramaturga Williama Szekspira. Polka to w końcu fanka amerykańskiej wokalistki oraz miłośniczka czytania.

Świątek usłyszała pięć krótkich zdań, którymi były kolejno cytaty z:

"Evermore" Taylor Swift - nieodgadła

Fragment Sonetu 65 Williama Szekspiera - nieodgadła

"Nothing New" Taylor Swift - zgadła

Aforyzm Williama Szekspira - nieodgadła

Fragment "Hamleta" Williama Szekspira - odgadła

"Tak. Jestem w to bardzo słaba. Przepraszam" - napisała Świątek w relacji na Instagramie, udostępniając poniższe wideo.

W ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Bad Homburg rywalką Igi Świątek będzie Jekatierina Aleksandrowa (18. WTA). Dotychczas obie panie grały ze sobą pięć razy i bilans tych starć, to trzy wygrane Polki i dwie Rosjanki. Ich spotkanie w Bad Homburg zostanie rozegrane w czwartek 26 czerwca. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.