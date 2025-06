Gyokeres rozpoczyna bojkot klubu! Jest wściekły

52 mecze, 54 gole i 13 asyst - tak prezentują się statystyki Viktora Gyokeresa w zakończonym niedawno sezonie. Aż trudno w to uwierzyć, że piłkarz, który jeszcze cztery lata temu kosztował Coventry City nieco ponad milion euro, jest teraz wart blisko 100 mln. Szwed strzela dosłownie jak na zawołanie - nie ma różnicy, czy są to rozgrywki ligowe, Liga Mistrzów czy Puchar Portugalii. Nie ma co się zatem dziwić, że wzbudza gigantyczne zainteresowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

Nowe wieści ws. Viktora Gyokeresa. Sporting może mieć poważny problem

Sporting rozpocznie okres przygotowawczy do nadchodzącego sezonu 7 lipca, natomiast wiele wskazuje na to, że Gyokeresa wówczas nie będzie. Serwis Record podał, że zawodnik ma dość i miał już przekazać decyzję władzom klubu. Działacze zmienili ostatnio zdanie co do kwoty sprzedaży, gdyż byli dogadani z piłkarzem, że jeśli pojawi się oferta opiewająca na 65 mln, to nie będą robili problemów. Ale teraz chcą dużo więcej.

A Bola skontaktowała się z prawnikami sportowymi, którzy są przekonani, że obie strony są "skazane" na osiągnięcie porozumienia. Jeśli Gyokeres nie stawi się na treningach, będzie skutkowało to możliwością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez pracodawcę. Jakie mogą być skutki? Grzywna lub nawet zawieszenie. Szwed może się zwrócić wówczas do FIFA z prośbą o rozwiązanie kontraktu, natomiast będzie musiał uzasadnić tę decyzję. Portal zaznacza, że czas odegra kluczową rolę.

Zainteresowanych pozyskaniem Szweda jest bardzo dużo. Już od dawna mówi się, że do transferu przekonują go władze Manchesteru United oraz Arsenalu. Niejednokrotnie można było również usłyszeć, że FC Barcelona liczy, że zastąpi on Roberta Lewandowskiego. Ostatnio włoskie media podały, że wskutek fatalnej formy zarówno Randala Kolo Muaniego, jak i Dusana Vlahovicia, chce go sprowadzić też Juventus.

Byłaby to zła informacja dla Arkadiusza Milika, który musiałby szukać sobie nowego klubu. - Transfery mają przynieść zysk w wysokości ponad 100 mln euro. Pozwoliłoby to na sfinansowanie transferu Gyokeresa, za którego Sporting chce nawet 80 milionów lub 70 oraz bonusy. W dodatku klub mógłby sprowadzić trenerowi jakościowego wahadłowego, lepszego niż ci dostępni obecnie - przekazał dziennik "Corriere dello Sport".

Czy ktoś się dziwi władzom Sportingu, że nie chcą wypuścić najlepszego gracza? Raczej nie. Ubiegły sezon, podczas którego zespół zdobył mistrzostwo kraju oraz Puchar Portugalii, może się długo nie powtórzyć, dlatego podjęto wszelkie działania, by zatrzymać napastnika, a jeśli nie - zarobić na nim jak najwięcej. I tu przewagę ma klub, gdyż kontrakt wygasa dopiero z końcem czerwca 2028.