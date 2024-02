Zawodnik za 53 mln funtów przepadł. Ostatni raz na boisku widziano go 27 grudnia

Aż 53 mln funtów plus bonusy zapłaciła latem Chelsea za Romeo Lavię. Zawodnikiem Southampton zainteresowane były też Liverpool i Manchester City, ale to londyńczycy byli najbardziej zdeterminowani i konkretni. I przynajmniej na razie mogą żałować.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef KSW zdradził, jak sprzedają się PPV na walkę Adamek - Chalidow

Do tej pory Lavia rozegrał tylko jeden mecz w Chelsea. Było to 27 grudnia, kiedy londyńczycy pokonali u siebie Crystal Palace w Premier League (2:1). Lavia wszedł na boisko z ławki rezerwowych w 58. minucie, zmieniając Iana Maatsena.

A potem znowu przepadł. Wszystko przez kontuzję, przez którą stracił większość tego sezonu. Lavia najpierw miał problemy ze stawem skokowym, a jego rehabilitacja niespodziewanie się przedłużała. Po meczu z Crystal Palace sprawa tak prosta nie jest.

- Nie ma szans - tak krótko odpowiedział trener Chelsea - Mauricio Pochettino - gdy ostatnio został spytany, czy Lavia wróci do składu na finał pucharu ligi, który odbędzie się 25 lutego na Wembley. Sprawie Lavii przyjrzał się dziennikarz "The Telegraph" - Matt Law - który od lat opisuje to, co dzieje się na Stamford Bridge.

Koszmar Romeo Lavii

I Law też był bardzo tajemniczy. "Kontuzja Lavii to wielka tajemnica i nikt nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiem, gdzie on jest i kiedy wróci do składu" - powiedział zwykle doskonale poinformowany dziennikarz.

"Wiele razy poruszałem ten temat. Ale kiedy pytałem o Lavię i jego stan zdrowia, natrafiałem na wielką ścianę. 'Nie wiem"' - to w tym momencie jedyna szczera i prawdziwa odpowiedź na jego temat - dodał Law w specjalnym podcaście.

Lavia to wychowanek Anderlechtu, do którego trafił w 2012 r. Osiem lat później Belg trafił do Manchesteru City, ale w pierwszej drużynie rozegrał tylko dwa mecze. Latem 2022 r. Lavia trafił do Southampton za 10,5 mln funtów.

W poprzednim sezonie, mimo że Southampton spadło do Championship, Lavia pokazał się z bardzo dobrej strony. Belg zagrał w 34 meczach, w których strzelił gola i miał asystę. Właśnie w ten sposób zapracował na transfer do Chelsea, która latem uprzedziła rywali na rynku transferowym.

Na razie nie wiadomo jednak, jak potoczy się dalsza kariera jednokrotnego reprezentanta seniorskiej reprezentacji Belgii.