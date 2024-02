Trzęsienie ziemi w Barcelonie. Xavi posunął się do gróźb

Barcelona pod wodzą Xaviego w sezonie 2022/23 zawodzi. W sobotni wieczór skompromitowała się i przegrała z Villarrealem aż 3:5. Po raz pierwszy od 61 lat straciła pięć goli na własnym stadionie. Szkoleniowiec na pomeczowej konferencji zapowiedział, że z końcem sezonu odchodzi z klubu.

Xavi groził Laporcie. Dziennikarz ujawnił powód

Okazuje się, że do zmiany na ławce trenerskiej dojść mogło już znacznie wcześniej. Wszystko w związku... z obrońcą Barcelony Ronaldem Araujo. W styczniu tego roku Bayern Monachium był zainteresowany sprowadzeniem gracza. Defensor miał kosztować aż 80 milionów euro. Raphael Honigstein ujawnił, że Xavi postawił weto.

Co więcej - według informacji dziennikarza - 44-letni szkoleniowiec miał zagrozić zarządowi, że jeśli Araujo zostanie sprzedany, to on zrezygnuje z pracy. Ostatecznie w Katalonii nie zdecydowano się na sprzedaż rosłego środkowego obrońcy. Bayern zmienił obiekt swoich zainteresowań i na Allianz Arena zamiast Urugwajczyka pojawił się... Anglik. Nowym piłkarzem mistrzów Niemiec został bowiem Eric Dier.

Z końcem czerwca Xaviego nie będzie już w Barcelonie, natomiast Araujo wciąż ma ważny kontrakt. Obowiązuje on do czerwca 2026 roku.

Ronald Araujo to jeden z najważniejszych piłkarzy Barcelony. Jej szeregi zasilił w 2019 roku. Do Katalonii trafił z rodzimej ligi, a konkretniej z CA Boston River. Do tej pory rozegrał 137 spotkań da wciąż aktualnych mistrzów Hiszpanii. Zdobył osiem goli. Jest także 16-krotnym reprezentantem Urugwaju.

