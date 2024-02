Rywal Lewandowskiego błysnął i się zaczęło. Hiszpanie ogłaszają

FC Barcelona nie zwalnia tempa i po środowym zwycięstwie nad Osasuną, w sobotę 3 lutego zmierzy się z Deportivo Alaves. Choć wiadomo, że w kolejnym sezonie Katalończycy będą mieli nowego trenera, to w trwających rozgrywkach jeszcze pod wodzą Xaviego wciąż mają się o co bić. Między innymi o obronę tytułu mistrzów Hiszpanii, choć aktualna strata do prowadzącej w tabeli Girony jest spora.

Robert Lewandowski czy Vitor Roque - na kogo postawi Xavi?

Przed nadchodzącym meczem ligowym w Hiszpanii wszyscy zastanawiają się, na kogo Xavi postawi na środku ataku. Czy przeciwko Deportivo Alaves w pierwszym składzie ponownie wyjdzie Robert Lewandowski, czy może od pierwszych minut zagra Vitor Roque, który przeciwko Osasunie zdobył bramkę na wagę zwycięstwa.

Według dziennikarzy hiszpańskiego "Sportu" w niedzielę na placu gry ponownie od pierwszej minuty pojawi się Robert Lewandowski. Choć Polak w tym sezonie zawodzi, to nie stracił jeszcze zaufania Xaviego Hernandeza. Niewykluczone jednak, że jeśli Roque wciąż będzie dawał dobre zmiany, to niebawem wygryzie 35-latka ze składu.

W trwającym sezonie Lewandowski wystąpił w 30 meczach, w których zdobył 13 bramek i zanotował sześć asyst. Jego gra irytuje kibiców Barcelony do tego stopnia, że dorobił on się nawet pseudonimu "Grandpadowski", czyli w tłumaczeniu na język polski "dziadowski". Przybycie do klubu Roque to duża nadzieja dla fanów.

Początek sobotniego meczu z Deportivo o 18:30. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!