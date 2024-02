Kylian Mbappe dał już słowo! Kolejne źródła potwierdzają. Hit

25-latek nie ma sobie równych we francuskiej Ligue 1. W tym sezonie zdobył 19 goli w 18 ligowych meczach. PSG także nie ma większej konkurencji i pewnym krokiem zmierza po kolejny tytuł mistrzowski z rzędu. Niewykluczone, że ostatni z Mbappe.

Mbappe poproszony o decyzję. Czas ucieka

Francuz, którego kontrakt wygaśnie w czerwcu tego roku, zobowiązał się do poinformowania paryskiego klubu o swojej ostatecznej decyzji. Według informacji madryckiego dziennika "AS", który powołuje się na "wiarygodne źródła bliskie PSG", ta ma zapaść w ciągu tygodnia lub dwóch. - W Madrycie zdają sobie sprawę, że wciąż ma wiele wątpliwości co do tego, czy opuszczenie PSG będzie dla jego kariery najlepsze - pisze dziennikarz Mark Ruiz.

Według niego PSG jeszcze nie złożyło Mbappe oferty nowego kontraktu, choć takie informacje pojawiały się w przestrzeni publicznej. Zamiast tego poproszono gwiazdora, by określił się, czy chce dalej być częścią paryskiego projektu.

Ruiz dodaje, że dla Realu pozyskanie Mbappe wcale nie jest już tak wielkim priorytetem, tak jak było to dwa lata temu. Zauważa, że "Królewscy" mają w swoim składzie Jude'a Bellinghama i Viniciusa - piłkarzy klasy światowej.

- W ostatnim czasie w Paryżu zrobili wszystko, aby sprawić, żeby czuł się szczęśliwy w Paryżu. Już nie musi rywalizować z Messim, a przede wszystkim z Neymarem, z którym przez wiele lat rywalizował o możliwość swobodnej gry na lewym skrzydle. Jest absolutnie centralną postacią projektu, a nawet decyzje dotyczące zarządzania sportowego są podejmowane z uwzględnieniem jego roli - pisze "AS".

W obecnym kontrakcie Mbappe istnieje opcja przedłużenia kontraktu, która gwarantowałaby mu 70 milionów euro. "AS" zauważa, że w Realu Francuz mógłby liczyć maksymalnie na 30 milionów brutto za sezon.

Hiszpanie zauważają, że PSG może podwójnie zależeć na pozostaniu Mbappe z jeszcze jednego powodu. Chodzi o renomę ligi, która w ostatnich miesiącach straciła Lionela Messiego i Neymara.

- Obecność Mbappe jest kluczowa. Tym bardziej w momencie, kiedy negocjowane są prawa telewizyjne na kolejne pięć lat (2024-2029). PSG prowadzi rozmowy z Radą Miasta Paryża w sprawie utrzymania własności Parc des Princes oraz przeprowadzenia głębokiego remontu w stylu tego, który Real przeprowadził na Bernabeu - dodaje Ruiz. Inwestycje miałyby wynieść ponad 2 miliardy euro, ale wszystkie plany są, póki co, zawieszone.

Nasser Al-Khelaifi chciałby, by Mbappe został w Paryżu. "AS" przywołuje słowa prezydenta klubu, które na początku stycznia wypowiedział dla RMC Sport. - On jest najlepszym zawodnikiem na świecie, a dla niego najlepszym miejscem jest PSG. Jest centrum projektu. Sportowo daliśmy mu wszystko. Mamy porozumienie. Nie chcę ujawniać, co zawiera to porozumienie. Nie chcę mówić o pieniądzach ani o wartości umowy. Mamy porozumienie dżentelmeńskie, które nie ma nic wspólnego z pieniędzmi. Mam do niego zaufanie, nigdy nie zaszkodzi klubowi. Wierzę w niego w 200 proc. To dobry chłopak. Dał mi swoje słowo, a jest człowiekiem honoru - mówił.

Mbappe występuje w Ligue 1 od ośmiu lat. Debiutował w grudniu 2015 roku, jeszcze w barwach AS Monaco. Od tego czasu stał się największą gwiazdą ligi. Aż pięciokrotnie zdobywał koronę króla strzelców. W 235 meczach francuskiej elity zdobył 183 gole. Jest szóstym najlepszym strzelcem w jej historii.

Kapitan reprezentacji Francji w drużynie narodowej rozegrał do tej pory 75 meczów, w których zdobył 46 goli. Do najskuteczniejszego Oliviera Giroud traci dziewięć goli.