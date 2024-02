Lewandowski zabrał głos. Poruszenie w Hiszpanii. Nie mają wątpliwości

Robert Lewandowski nie przeżywa ostatnio udanego okresu. Polak nie jest tak bramkostrzelny, jak sezon temu i do tej pory strzelił łącznie 13 goli. W rozgrywkach La Liga nie pokonał bramkarza od grudnia i w klasyfikacji strzelców zajmuje dopiero dziewiąte miejsce.

Robert Lewandowski wylądował na okładce w hiszpańskiej gazecie

Ostatnio Polak udzielił wywiadu kanałowi FootTruck, w którym wprost powiedział, że w zeszłym roku nie był w najlepszej dyspozycji. Słowa napastnika szybko dotarły do Hiszpanii. Lewandowski znalazł się na okładce piątkowego wydania "Sportu". "Straciłem iskrę" - czytamy w tytule. Dziennikarze zacytowali w ten sposób wypowiedź zawodnika, który dodał, że "czuł się słabiej psychicznie i fizycznie". A następnie stwierdzili, że "jest szczery".

Lewandowski w rozmowie wyjawił również, że bardzo pomógł mu selekcjoner reprezentacji Michał Probierz. - Trener Probierz podszedł do mnie, jak do człowieka, a nie piłkarza. Mamy kontakt i stwierdziłem z biegiem czasu, że trener obudził we mnie ten płomień. Ja ciągle chcę, mam ambicje, nie poddam się. Wierzę, że 2024 rok będzie pozytywny - powiedział.

Stwierdził także, że obecnie w FC Barcelonie nie wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. - Mamy mecze, które powinniśmy zamknąć szybciej, albo bramki tracimy za łatwo. Wierzę, że w końcu będzie lepiej - kontynuował. Obecnie ekipa z Katalonii zajmuje w La Lidze czwarte miejsce z dorobkiem 47 punktów.

Lewandowski kolejną okazję do przełamania kiepskiej serii będzie miał już w najbliższą sobotę. Tego dnia o godzinie 18:30 FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves w 23. kolejce La Ligi. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.