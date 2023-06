Wyciekły nowe domowe koszulki Barcelony. Kibice już wydali wyrok. Ładne?

FC Barcelona wygrała mistrzostwo Hiszpanii, ale przed kolejnym sezonem czeka ją sporo zmian. Największą z nich będzie wyprowadzka na Stadion Olimpijski z powodu modernizacji Camp Nou. Oczywiście przedsezonowe zmiany obejmują również wymianę koszulek meczowych, w których zespół Xaviego będzie prezentował się w La Liga, Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Media społecznościowe obiegło zdjęcie tegorocznego trykotu domowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Najman znów dymi! Wyzywa do walki prawdziwą legendę

W takich strojach zagra FC Barcelona. Nie wszystkim się podoba

Jeszcze w maju w internecie pojawił się projekt strojów wyjazdowych FC Barcelony. Te w kolejnych rozgrywkach mają być białe i mieć bordowo - niebieskie dodatki i logo klubu w stylu vintage. Nie było jednak wiadomo, jak finalnie będzie wyglądał domowy trykot, produkowany przez firmę Nike.

FC Barcelona wraca do starych praktyk. Chce zmusić kolegę Lewandowskiego do odejścia

Jednak we wtorek 13 czerwca na profilu Twitter fcbarcelonacollection.com pojawiło się jedno z pierwszych zdjęć domowej koszulki Barcelony. Klasyczne bordowo - granatowe pasy, bordowe rękawki i granatowe okolice kołnierzyka przełamują białe logo sponsorów i również herb klubu, nawiązujący do tego z poprzednich lat.

Lewandowski skomentował plotki ws. gry w Arabii Saudyjskiej. Jaśniej się nie da

Na zaprezentowanej koszulce widnieje także nazwisko Pedriego wraz z numerem osiem i naszywka z nowym logiem La Liga. Co ciekawe, czcionka w nazwisku i numerze różni się od tej, którą widzieliśmy w minionym sezonie.

Nowa koszulka domowa najwyraźniej nie przypadła do gustu kibicom. Ci w komentarzach wyrazili opinie i nie są one zbyt pochlebne. "No słabo to wygląda" - pisze jeden z internatów. Z kolei inny dodaje: "O mój Boże, ale dramat". Fani narzekają także na nowe logo La Liga, które znacznie różni się od poprzedniego.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Prawdopodobnie pierwszy raz FC Barcelona wystąpi w nowych koszulach domowych już w meczach przedsezonowych. Z kolei początek pierwszej kolei La Liga zaplanowano na 12 sierpnia.