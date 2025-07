Stało się. Barcelona zarobiła miliony na Yamalu. Rekord!

Lamine Yamal to już teraz jeden z najlepszych, ale też najpopularniejszych piłkarzy na świecie. 18-latka na samym Instagramie śledzi 36,9 milionów użytkowników. To tylko o milion mniej niż Roberta Lewandowskiego, który w świecie wielkiej piłki jest przecież znacznie dłużej. Młody skrzydłowy stanowi magnes szczególnie na młodych kibiców, którzy kochają jego umiejętności pilarskie oraz pozytywną energię, jaką wokół siebie roztacza.

Lamine Yamal pobił rekord. Kibice rzucili się na jego koszulki

W okresie letnim FC Barcelona wykonała ruch, który jeszcze dodatkowo podbił marketingową wartość Yamala. Chodzi oczywiście o przekazanie mu kultowego numeru "10", z którym w przeszłości w drużynie występowali m.in. Lionel Messi, Ronaldinho czy Diego Maradona. Stało się to możliwe dzięki odejściu Ansu Fatiego do AS Monaco, bo to ten piłkarz biegał wcześniej z dziesiątką na plecach.

Władze Barce wiedziały, co robią. Jak donosi "COPE" - w ciągu 24 godzin od wypuszczenia koszulek Yamala z nowym numerem, klub sprzedał ich aż 70 tysięcy! To oznacza dochód oscylujący wokół 10 milionów euro, biorąc pod uwagę, że cena jednego egzemplarza wynosi 145 euro. Według hiszpańskich mediów mówimy o rekordzie wszech czasów - tak dobrze nie sprzedawały się nawet trykoty Messiego, Ronaldinho czy Neymara.

"To globalny fenomen. Od Barcy, przez Tokio, Nowy York, aż do Dubaju. Oficjalne sklepy FC Barcelony otrzymały nawałnicę zamówień. W social mediach tysiące fanów zdążyło się już pochwalić zdjęciem z koszulką Yamala, symbolem nowej ery. [...] Ten komercyjny sukces przebił oczekiwania klubu" - czytamy na portalu "COPE".

Lamine Yamal w seniorskiej drużynie FC Barcelony zadebiutował w 2023 roku w wieku 15 lat. Od tamtego czasu dwukrotnie wygrywał z nią Mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii, a także sięgnął po Puchar Króla. W poprzednim sezonie został uznany najlepszym młodym piłkarzem La Ligi.