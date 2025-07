Tak wygląda ostateczna tabela Ligi Narodów po szalonym meczu Polski

Reprezentacja Polski zmagania w turnieju Ligi Narodów w Gdańsku rozpoczęła od zwycięstwa z Iranem. Później zaczęła prezentować się dużo gorzej. Najpierw przegrała 1:3 z Kubą, a następnie 2:3 z Bułgarią. Z tego powodu skomplikowała sobie sytuację w tabeli, choć była już pewna awansu. Polacy nadal jednak nie wiedzieli, które miejsce finalnie zajmą, a rozstrzygnęło się to w ostatnim meczu z Francją, który odbył się w niedzielę.

Polacy pokonują Francję. Tak wygląda końcowa tabela Ligi Narodów

Nasi siatkarze lepiej rozpoczęli to starcie i po bardzo długiej walce wygrali pierwszego seta 32:30. W drugiej partii niestety rywale wrócili do gry. Przez większość czasu mieli przewagę, którą powiększyli w końcówce i tym samym wygrali 25:20. W trzecim secie ekipa Nikoli Grbicia znów pokazała klasę, a szczególnie w ostatnich fragmentach. Nasi siatkarze spisywali się kapitalnie w ataku i wygrali 25:20.

Później kontynuowali dobrą grę. Od samego początku kolejnej partii mieli przewagę, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa. Francuzi wykorzystywali błędy naszych zawodników i w efekcie wygrali 25:23. Tym samym do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break. W nim lepsi okazali się Polacy, którzy ostatecznie wygrali 3:2.

Zwycięstwo nie pozwoliło jednak Polsce na awans w tabeli. Za wygraną 3:2 otrzymała tylko dwa punkty i przez to zakończyła rozgrywki na piątym miejscu z 23 punktami na koncie. Oznacza to, że w ćwierćfinale zmierzy się z Japonią, która zajęła czwarte miejsce. Grupę wygrała Brazylia, a ostatnie, czyli spadkowe miejsce zajęła Holandia.

Końcowa tabela Ligi Narodów

Brazylia 11 zwycięstw, 32 pkt, bilans setów 35:11 Włochy 10, 28 pkt, 33:14 Francja 8, 24 pkt, 30:18 Japonia 8, 23 pkt, 27:17 Polska 8, 23 pkt, 30:20 Słowenia 7, 19 pkt, 22:22 Kuba 6, 20 pkt 28:26 Iran 6, 19 pkt, 25:24 Ukraina 6, 18 pkt, 25:25 Bułgaria, 6, 17 pkt, 22:23 USA 6, 17 pkt, 21:24 Argentyna 6, 16 pkt, 24:26 Kanada 5, 17 pkt, 23:24 Niemcy 5, 17 pkt 25:27 Serbia 3, 10 pkt, 15:29 Turcja 3, 10 pkt, 14:28 Chiny 3, 9 pkt, 12:30 Holandia 1, 5 pkt, 11:34

O kolejności w tabeli fazy zasadniczej Ligi Narodów decydują kolejno liczba zwycięstw, liczba punktów, stosunek setów, stosunek małych punktów i wynik bezpośredniego meczu. Turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem polskiej drużyny odbędzie się w dniach 30 lipca - 3 sierpnia w Ningbo w Chinach.