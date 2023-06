Lewandowski skomentował plotki ws. gry w Arabii Saudyjskiej. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski znów stał się gorącym nazwiskiem w kontekście letnich transferów. Raptem tydzień temu w niemieckich mediach gruchnęła plotka, że Polak może trafić do Arabii Saudyjskiej. Dziennikarz Florian Plattenberg informował, że sprowadzeniem napastnika FC Barcelony interesuje się Al-Ittihad, czyli dokładnie ta sama drużyna, która dopiero co zakontraktowała Karima Benzemę.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski gratuluje Idze Świątek

Lewandowski dostał pytanie o zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej. "W ogóle o tym nie myślę"

Odejście Roberta Lewandowskiego po zaledwie jednym sezonie spędzonym w stolicy Katalonii wydawało się bardzo dziwne. Zresztą otoczenie piłkarza szybko zareagowało na te pogłoski. - To zwykła plotka. Nie ma żadnego tematu. Poza tym taką informację dziś można napisać o 10 najlepszych piłkarzach na świecie. Nie tylko o Robercie i tych kilku wymienionych - mogliśmy usłyszeć.

Trzech piłkarzy nie wzięło udziału w treningu kadry. Pogadanka Lewandowskiego

W końcu do sprawy odniósł się sam Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski został zapytany o ewentualny transfer podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, inaugurującej zgrupowanie kadry przed meczami z Niemcami i Mołdawią. - Nie było takiego tematu. W ogóle o tym nie myślę, bo po prostu nie ma o czym myśleć. Mój kontrakt jeszcze trochę trwa. Słyszę, co się dzieje, ale mnie to nie dotyczy. Na razie mam priorytety nastawione w innym kierunku - przyznał, nie ukrywając rozbawienia.

Zwrot akcji ws. legendy Realu. Liczy na pracę marzeń

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Wydaje się więc, że Lewandowski będzie kontynuował przygodę w FC Barcelonie. Jego kontrakt z mistrzami Hiszpanii obowiązuje aż do 30 czerwca 2026 r. Tymczasem Saudyjczycy wciąż się zbroją. Poza Karimem Benzemą tego lata do Saudi Pro League według najnowszych doniesień ma dołączyć jego rodak N'Golo Kante z Chelsea, a także napastnik Cristal Palace - Wilfried Zaha.