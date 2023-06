FC Barcelona wraca do starych praktyk. Chce zmusić kolegę Lewandowskiego do odejścia

Roberta Lewandowskiego już niedługo mogą czekać olbrzymie zmiany. Polski napastnik w kolejnym sezonie La Liga może mieć już zupełnie nowe towarzystwo w ataku FC Barcelony. Najczęściej wymieniany zawodnikami w kontekście potencjalnego odejścia są bowiem Ferran Torres i Ansu Fati. Okazuje się, że w przypadku tego drugiego sprawa nie jest taka prosta. Klub musi się więc uciekać się do niezbyt czystych metod.

FC Barcelona zmusi piłkarza do odejścia? Zaczęły się podchody

FC Barcelona w ostatnim czasie pokazuje, że jeżeli chce, aby jej piłkarz odszedł, to potrafi uprzykrzyć mu życie. Doskonale pamiętamy to z ostatniego lata. Klubowe władze nalegały, aby sprzedać Frenkiego de Jonga do Manchesteru United i Jordiego Albę do Interu Mediolan. Obaj piłkarze na to się jednak nie godzili, więc musieli ponieść karę. Obaj w początkowej fazie sezonu byli konsekwentnie pomijani przy ustalaniu składu. Nie dali się jednak złamać i ostatecznie zostali na dłużej.

To już desperacja? Zaskakująca oferta PSG

Ich śladem zdaje się podążać Ansu Fati. 20-letni napastnik był wielką nadzieją FC Barcelony, dlatego podpisał kontrakt aż do 2027 r. Jego rozwój zahamowały jednak kontuzję i klub przestał wiązać z nim przyszłość. Jak podaje kataloński "Sport", w przekonanie piłkarza do odejścia klub zaangażował nawet jego agenta - Jorge Mendesa.

Gwiazdor Manchesteru City przesadził. Tak świętował triumf w Lidze Mistrzów

Jorge Mendes pokłócił się z Fatim. "Nie ma w Barcelonie ani teraźniejszości, ani przyszłości"

Zdaniem dziennika słynny Portugalczyk wszedł w swoisty spisek z władzami klubu i zupełnie przestał się liczyć z wolą samego piłkarza. "Obiecał Barcelonie, że zrobi wszystko, co możliwe, aby piłkarz odszedł, ale Ansu się postawił i nie chce. Mendes zaproponował, aby Fati udał się do Wolverhampton w ramach wymiany za Rubena Nevesa, za którą FC Barcelona dostałaby dodatkowo 30 milionów euro" - czytamy.

Z tego powodu relacje między Fatim a Mendesem stały się bardzo napięte. "W takiej sytuacji wszystko może się zdarzyć, nawet mogą się rozstać, mimo że Mendes zainwestował dużo czasu i środków w reprezentowanie Ansu. Być może najmądrzejszy i najbardziej profesjonalny agent na całym rynku bardzo jasno daje mu do zrozumienia, że nie ma w Barcelonie ani teraźniejszości, ani przyszłości, a jako menedżer ma obowiązek przemówić mu do rozsądku" - twierdzi gazeta.