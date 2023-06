Ojciec Świątek zdradził, co Iga powiedziała po wygranej w Roland Garros. "Serce mi chciało wyskoczyć"

Iga Świątek (1. WTA) w finale Roland Garros pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Czeszkę Karolinę Muchovą (16. WTA) i zdobyła czwarty w karierze tytuł wielkoszlemowy. Dla Polki było to bardzo wymagające spotkanie, tuż po ostatniej piłce padła na ziemię i rozpłakała się. Następnie pobiegła w kierunku trybun, aby wyściskać się z członkami zespołu oraz rodziną.

Ojciec Igi Świątek wyjawił, co usłyszał od niej po finale Roland Garros

Na widowni siedział między innymi Tomasz Świątek, ojciec tenisistki, który mocno trzymał za nią kciuki i przeżywał każdą piłkę. - Był taki moment, że czułem kołatanie przedsionków, serce chciało mi wyskoczyć z klatki piersiowej. Może nie miałem czegoś, co można by nazwać chwilą zwątpienia, ale swego rodzaju niepewność to już chyba dobre słowo - wyjawił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Udany początek turnieju polskiej tenisistki. Toczyła długi bój

Tuż po finale 22-latka powiedziała mu, jak wiele kosztowało ją to spotkanie. - Kiedy przyszła do nas na trybuny, powiedziała mi, że jest bardzo zmęczona. Słońce, trzy godziny gry zrobiły swoje. Musiała bardzo zapracować na to zwycięstwo - dodał.

Tomasz Świątek wskazał także, co jego zdaniem przesądziło o sukcesie córki. - Końcówka meczu należała do niej. Mówiąc kolokwialnie, użyła swoich nóg, lepiej się ustawiała i zapracowała na punkty, które zdobyła - ocenił.

Szczery wpis Igi Świątek. Zdradziła kulisy wielkiego triumfu. "Frustrujące"

Iga Świątek wróci do gry pod koniec czerwca. Wcześniej złoży wizytę Rafaelowi Nadalowi

Po zwycięstwie we French Open Iga Świątek zrobi sobie przerwę od startów, wróci dopiero na turniej WTA 250 w Bad Homburg, który wystartuje 26 czerwca. A jak dowiedział się Sport.pl, niebawem uda się do akademii tenisowej Rafaela Nadala na Majorce, gdzie weźmie udział w uroczystym zakończeniu roku.