Kuriozalne wyjaśnienia policji po awanturze w Barcelonie. "Celebracja musi być krótka"

W minioną niedzielę piłkarze FC Barcelony po wygranych wyjazdowych derbach zapewnili sobie mistrzostwo Hiszpanii, jednak ich celebracje zostały zmienione w koszmar. Tuż po końcowym gwizdku kibice Espanyolu wtargnęli na murawę i zaczęli gonić zawodników nowego mistrza kraju. Ci musieli szybko uciekać do tunelu, a w ich kierunku poleciały różne przedmioty.

Policja wydała oświadczenie po dantejskich scenach w Barcelonie. Nie było prowokacji

Do sytuacji odniosła się katalońska policja, która dwa dni po burdach wydała oficjalne oświadczenie ws. scen ze stadionu Espanyolu. A w nim jednoznacznie potępiła ona zachowanie chuliganów. "To, co się wydarzyło, po prostu było nie do przewidzenia" - przyznał przedstawiciel służb w oświadczeniu cytowanym przez "Mundo Deportivo".

Oficjalnie: Klub opuści kolejny "architekt". Spore zmiany w Barcelonie

Policjant zaprzeczył jakoby piłkarze Barcelony sprowokowali kibiców swojego lokalnego przeciwnika. "Przy stanie 3:0 rozmawiałem z dyrektorem ochrony Barcelony i otrzymałem zapewnienie, że świętowanie będzie krótkie. Dla niektórych trzy minuty, które przebywali na boisku, może wydawać się długie, dla innych krótkie, ale ja nie widziałem żadnej prowokacji" - dodał.

W komunikacie zaznaczono, że radość była adekwatna do sytuacji. "Ich radość nie była przesadzona. Piłkarze i działacze Barcelony zdawali sobie sprawę, że ich celebracja mistrzostwa musi być krótka i stonowana, by nie urazić miejscowych fanów" - czytamy.

Espanyol Barcelona ukarany po burdach na trybunach. Właściciel przeprosił

Jak informowały hiszpańskie media, kibice Espanyolu doczekali się pierwszych kar. Posypały się pierwsze zakazy stadionowe - w tym te dożywotnie. Ponadto obiekt ma zostać na jakiś czas zamknięty, a klub otrzymać niemałą karę finansową od władz La Liga.

Media: La Liga reaguje po skandalu. Drakońska kara dla Espanyolu

Właściciel Espanyolu wyraził już skruchę po niedzielnych zdarzeniach. - Chcemy przeprosić świat piłkarski za te wydarzenia. To nie jest nasz prawdziwy wizerunek. Bez względu na to, jak liczna jest mniejszość, która nie popisała się w niedzielny wieczór, nie reprezentuje ona naszego klubu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wyeliminować tego typu incydenty. Obiecujemy, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy - zakomunikował Mao Ye.