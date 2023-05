Media: La Liga reaguje po skandalu. Drakońska kara dla Espanyolu

FC Barcelona, wygrywając z Espanyolem na cztery kolejki przed końcem sezonu, przypieczętowała 27. tytuł mistrzowski. Polak wraz z kolegami musiał jednak szybko przenieść świętowanie z murawy do szatni, gdy w ich stronę ruszył wściekły tłum fanów rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Specjalny występ dla Lewandowskich! Bawili się i śpiewali pod sceną

Chaos po mistrzostwie Barcelony. Ucierpiała nawet kamera telewizyjna

Wszystko wydarzyło się po tym, gdy w kole środkowym boiska na stadionie Espanyolu zawodnicy Barcelony zaczęli celebrować mistrzostwo. Na widok tych obrazków kibice gospodarzy zeskoczyli z trybun i ruszyli w kierunku zawodników rywali. Ci pod asystą ochrony i policji musieli szybko uciec do szatni.

Po wtargnięciu fanów na murawę rozpętało się prawdziwe piekło. Poza przepychankami z ochroną i policją ucierpiał także sprzęt telewizyjny. Podczas transmisji z całego wydarzenia uchwycony został fan Espanyolu, który wracając z boiska na trybunę, furię postanowił wyładować na kamerze stojącej przy linii bocznej. Jego czyn oraz on sam został idealnie uchwycony przez realizatora, więc nie będzie raczej żadnego problemu z identyfikacją mężczyzny.

Dominator Lewandowski. Nie ma sobie równych. Człowiek sukcesu

Kary po skandalu na stadionie Espanyolu. Dożywotnie wykluczenia

Niektórzy już doczekali się pierwszych kar. Jak informuje portal Football Espana, La Liga po wstępnej analizie nagrań z haniebnego zachowania fanów Espanyolu wyda dożywotnie zakazy stadionowe rozpoznanym kibicom. Poza tym sam klub może liczyć się z zamknięciem na nieokreślony czas całego stadionu bądź jedynie trybuny, na której zasiadają najbardziej zagorzali kibice. Według doniesień dziennika "AS" nałożona zostanie też kara finansowa, która uszczupli konto katalońskiego klubu o 600 000 euro.

Po tym incydencie głos zabrał sam dyrektor generalny Espanyolu, Mao Ye, który przeprosił za zachowanie swoich kibiców. - Chcemy przeprosić świat piłkarski za te wydarzenia. To nie jest nasz prawdziwy wizerunek. Bez względu na to, jak liczna jest mniejszość, która nie popisała się w niedzielny wieczór, nie reprezentuje ona naszego klubu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wyeliminować tego typu incydenty. Obiecujemy, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy - powiedział Chińczyk.

Legenda Barcelony ruszyła na kibiców Espanyolu. Sceny w tunelu. Musieli go trzymać [WIDEO]

Mecz Espanyolu z FC Barceloną zakończył się wynikiem 2:4. Oprócz dwóch bramek Roberta Lewandowskiego do siatki rywali trafiali jeszcze Alejandro Balde oraz Jules Kounde. Dla gospodarzy gole zanotowali Javi Puado i Joselu.