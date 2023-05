Szef Espanyolu zabrał głos po skandalu. Kaja się przed piłkarskim światem

Niedzielny wieczór był niezwykle radosny dla kibiców i piłkarzy FC Barcelony. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zdołał wygrać 4:2 mecz ze zdecydowanie niżej notowanym Espanyolem, co pozwoliło Katalończykom zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii na cztery kolejki przed końcem rozgrywek.

Kibice wtargnęli na boisko

Niestety, niedługo po ostatnim gwizdku, zabawa piłkarzy FC Barcelony została przerwana. Gdy Robert Lewandowski cieszył się z sukcesu wraz z kolegami na płycie stadionu lokalnego rywala, część kibiców Espanyolu postanowiła przedrzeć się na murawę i urządzić gonitwę za piłkarzami świeżo upieczonych mistrzów kraju. Z tego powodu zawodnicy gości musieli uciekać do szatni, co udokumentowały kamery.

Przez kilka następnych minut szaleństwo w Barcelonie przybierało na sile. Pseudokibice Espanyolu nie tylko ścierali się ze służbami porządkowymi, ale i decydowali się na zupełnie nieprzemyślane ruchy, jak na przykład wywrócenie jednej z kamer telewizyjnych. To wywołało międzynarodowy skandal, z którym natychmiastowo poradzić sobie musiały władze klubu.

Działacze Espanyolu reagują na zachowanie kibiców

Jeszcze w niedzielny późny wieczór, głos w sprawie zabrał dyrektor generalny Espanyolu, Mao Ye. Chińczyk między innymi poprosił sympatyków piłki nożnej, by nie budowali w swoich głowach obrazu na podstawie pseudokibiców. W świat poszły też przeprosiny za zachowanie fanów Espanyolu.

- Chcemy przeprosić świat piłkarski za te wydarzenia. To nie jest nasz prawdziwy wizerunek. Bez względu na to, jak liczna jest mniejszość, która nie popisała się w niedzielny wieczór, nie reprezentuje ona naszego klubu. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wyeliminować tego typu incydenty. Obiecujemy, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy - powiedział Mao Ye, cytowany przez hiszpański "Sport".

Po niedzielnej porażce z FC Barceloną drużyna Espanyolu okopała się na przedostatnim, 19. miejscu w tabeli La Liga. Na cztery kolejki przed końcem sezonu, drugi z zespołów ze stolicy Katalonii ma cztery punkty straty do ostatniego zespołu utrzymującego się nad strefą spadkową, Realu Valladolid. Już w najbliższy weekend Joselu wraz z kolegami postara się poprawić swoją sytuację w wyjazdowym meczu z Rayo Vallecano.