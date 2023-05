Siedzi na ławce, a zarabia więcej niż Lewandowski. Lider? Poza konkurencją

Zdecydowanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przeniósł się w grudniu ubiegłego roku do saudyjskiego Al-Nassr i zagwarantował sobie wynagrodzenie na poziomie 200 milionów euro rocznie. Żaden zawodników, grających na co dzień w Europie, nie jest w stanie nawet zbliżyć się do jego pensji. Kto zarabia najwięcej na Starym Kontynencie?

Kylian Mbappe najlepiej opłacanym piłkarzem w Europie. Hazard zarabia więcej od Lewandowskiego

Najlepiej opłacanym piłkarzem w Europie jest Kylian Mbappe. Jak poinformował dziennik "L'Equipe", napastnik PSG zarabia rocznie 72 miliony euro. 24-latek inkasuje dużo więcej pieniędzy niż jego pozostali klubowi koledzy, którzy zajmują kolejne miejsca w rankingu. Neymar pobiera za rok gry nieco ponad 44 mln, natomiast Leo Messi 40,5 mln.

Sensacyjnie prezentuje się dalsza część tego zestawienia. Czwarte miejsce okupuje Eden Hazard, który w tym roku rozegrał w barwach Realu Madryt... 37 minut. Belg może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 27 milionów rocznie. Florentino Perez najchętniej pozbyłby się piłkarza, natomiast ten ma jeszcze ważny kontrakt do końca czerwca przyszłego roku i nie zamierza wcale z niego rezygnować.

Na taką pensję jak brązowy medalista mundialu w Rosji nie może liczyć nawet kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony otrzymuje rocznie od wicemistrzów Hiszpanii 26 milionów. Podobnie wygląda sytuacja z Erlingiem Haalandem. Norweg pobił w środę historyczny rekord Premier League, a i tak zarabia mniej niż były piłkarz Chelsea.

Ranking najlepiej zarabiających piłkarzy w Europie według "L'Equipe":