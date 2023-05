Media: Bolesna kara dla Mladenovicia. W Legii może już nie zagrać

We wtorkowe popołudnie na Stadionie Narodowym Legia Warszawa pokonała po rzutach karnych Raków Częstochowa (0:0, karne 6:5) i po raz 20. w historii klubu zdobyła Puchar Polski. W trakcie samego finału, a nawet niedługo po jego zakończeniu było jednak bardzo gorąco.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa rozbije bank dla piłkarza?

Największym echem odbiło się zachowanie doświadczonego obrońcy Legii Warszawa Filipa Mladenovicia, który postradał rozum i po ostatnim strzale w serii rzutów karnych, już w trakcie świętowania drużyny z Warszawy, kolejnymi ciosami "poczęstował" trzech rywali - Marcina Cebulę, Wiktora Długosza i Jeana Carlosa. Za swoje zachowanie został ukarany przez sędziego Piotra Lasyka czerwoną kartką.

- Niech każdy sobie odpowie na pytanie, czy to jest normalne. Czy to jest profesjonalizm? Czy to jest szacunek do przeciwnika? Każdy chce wygrać, są emocje, jakieś niestosowne zachowania, ale musi być granica. Ja bym się wstydził mając takiego piłkarza w swoich szeregach, jak Mladenović. Ale to problem Legii, nie mój - mówił po finale trener Rakowa Marek Papszun. W podobnym tonie wypowiadali się także inni przedstawiciele klubu z Częstochowy, a swojego kolegę z drużyny skrytykował nawet piłkarz Legii Rafał Augustyniak, który nazwał zachowanie Serba "karygodnym".

Mladenović przerwał milczenie. Oto oświadczenie "czarnego charakteru" finału Pucharu Polski

"PS Onet": Filip Mladenović zawieszony do końca sezonu

Sprawą wydarzeń w trakcie finału Pucharu Polski zajęła się Komisja Dyscyplinarna PZPN. Nie podała ona jeszcze oficjalnie swoich decyzji, aczkolwiek "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Filip Mladenović zostanie przez nią zawieszony do końca sezonu, a do tego będzie musiał zapłacić karę finansową.

To oznacza, że Filip Mladenović może już nie zagrać w barwach Legii Warszawa. Jego kontrakt z warszawskim klubem obowiązuje tylko do końca sezonu i w sprawie jego przyszłości pojawiają się sprzeczne informacje. "Przegląd Sportowy Onet" podał, że Mladenović już w kwietniu podpisał kontrakt z greckim Panathinaikosem Ateny, z kolei portal Meczyki przekonuje, że sprawa wciąż jest otwarta, a doświadczony obrońca jeszcze nie podjął decyzji ws. kolejnego etapu swojej kariery.