Dokonało się! Haaland pokonał Fabiańskiego i przeszedł do historii. Rekord wszech czasów

Była 70. minuta meczu, gdy Jack Grealish wypuszczał podaniem prostopadłym na wolne pole Erlinga Haalanda. Norweg stanął oko w oko z Łukaszem Fabiańskim i pokonał polskiego golkipera efektowną podcinką. To jego 35. bramka w tym sezonie Premier League. To najlepszy wynik w historii rozgrywek.

Wielki wyczyn Haalanda. Rekord bił, pokonując Fabiańskiego

Dotychczasowymi rekordzistami byli Alan Shearer i Andy Cole, którzy w latach 90. strzelali 34 gole w jednym sezonie. Legendarni napastnicy mieli jednak ułatwione zadanie, gdyż wówczas w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii występowały 22 ekipy.

Erling Haaland dokonał tego już w lidze skonstruowanej z 20 zespołów i to w pierwszym sezonie gry w Premier League. W dodatku stracił dotychczas dwa spotkania z powodu kontuzji. Do swoich 35 trafień dorzucił również siedem trafień.

Norweg jest bezkonkurencyjny w klasyfikacji Złotego Buta, która bierze pod uwagę jedynie bramki ligowe, ale swoją wartość potwierdza również w Champions League. W dotychczasowych ośmiu spotkaniach strzelił dwanaście goli. W Premier League do siatki trafia co 71 minut, natomiast w Lidze Mistrzów jest jeszcze lepszy - co 49 minut.

Manchester City wygrał w środowy wieczór 3:0 z West Hamem i przybliżył się do mistrzostwa Anglii. Oprócz Haalanda bramki dla gospodarzy zdobywali również Nathan Ake oraz Phil Foden. Wszystkie gole dla mistrzów Anglii padały po przerwie. Pełne 90 minut w ekipie gości zagrał Łukasz Fabiański.

Podopieczni Pepa Guardioli po 33 meczach są liderem Premier League z jednym punktem przewagi nad Arsenalem, który w dodatku rozegrał jedno spotkanie więcej. Natomiast West Ham wciąż nie jest bezpieczny. Ekipa Łukasza Fabiańskiego na cztery kolejki przed końcem sezonu ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.