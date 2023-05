Reprezentantka Polski w wieku dwóch lat przeżyła piekło. "Krew była wszędzie"

Amp futbol jest dyscypliną, która cieszy się w Polsce sporą popularnością. To między innymi za sprawą sukcesów męskiej reprezentacji, która ma na koncie dwa brązowe medale mistrzostw Europy czy cztery triumfy w Amp Futbol Cup. Kilka miesięcy temu amp futbolista Marcin Oleksy otrzymał Nagrodę Puskasa dla zdobywcy najładniejszej bramki w 2022 roku, wygrywając z gwiazdami światowej piłki nożnej.

W zeszłym roku Polska poczyniła kolejny krok w kierunku rozwoju tej dyscypliny. Wtedy powstała kobieca reprezentacja Polski, pierwsza żeńska drużyna narodowa w Europie. Pomysł ten zdążył już zostać nagrodzony przez UEFA. Na ten moment kadra liczy 19 zawodniczek.

Jedną z członkiń drużyny jest Anna Omielan, która sport uprawia od dzieciństwa. Jednak od samego początku musiała zmagać się z konsekwencjami poważnego wypadku, w którym brała udział w wieku dwóch lat. Przebieg wydarzeń zna wyłącznie z relacji bliskich. - Usiadłam gdzieś na środku pola. Byłam mała, a żyto wysokie, dlatego wujek, który jechał snopowiązałką, nie zauważył mnie. Przejechał mi nogę. Krew była wszędzie. Przyleciał helikopter, było mnóstwo krzyków z bólu - opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

W wyniku feralnego zdarzenia Omielan miała amputowaną nogę. Dwa lata później po raz pierwszy poszła na basen, gdzie spotkała trenera pływania, który zaproponował jej udział w zajęciach. Początkowo w ogólnie nie chciała wchodzić do wody, przekonała się dopiero po tym, gdy otrzymała wsparcie od rodziny i innych zawodniczek.

Z czasem Omielan zaczęła coraz poważniej myśleć o startach w tej dyscyplinie. To wiązało się z koniecznością podjęcia dojrzałych decyzji. - Mieszkaliśmy 60 km od Białegostoku, gdzie znajdował się najbliższy basen. Na początku tata woził mnie na trening raz w tygodniu, a później, gdy zaczęłam odnosić sukcesy, jeździliśmy na basen codziennie. To trwało przez całą podstawówkę. Dopiero później stwierdziłam, że chcę czegoś więcej i muszę trenować dwa razy dziennie. Na początku gimnazjum przeniosłam się do internatu w Białymstoku - wyjaśniła.

Przez lata odnosiła w pływaniu znaczące sukcesy. W 2007 r. na mistrzostwach świata juniorów w Tajpej, które były jej pierwszą międzynarodową imprezą, zdobyła złoty medal. Rok później była najmłodszą zawodniczką w reprezentacji Polski na igrzyska paraolimpijskie w Pekinie, gdzie zajęła dziewiąte miejsce. W kolejnym roku zdobyła srebro i brąz mistrzostw Europy w Reykjaviku.

Anna Omielan marzy o sukcesach w amp futbolu. "Jak coś robić, to na maksa"

Problemy wróciły w 2018 r., gdy Omielan była zmuszona zmienić protezę, gdyż miała coraz większe kłopoty z poruszaniem się. Tak się złożyło, że jej protetyk Grzegorz Skrzeczek, został trenerem nowopowstałej kobiecej drużyny i zaproponował jej przyjazd na trening amp futbolu. Ta dyscyplina szybko przypadła jej do gustu. - Pokochałam Amp Futbol. Gram na pozycji łącznika, w pomocy i obronie. Moim dużym atutem jest siła, którą wyniosłam z pływania. Poza tym szybko biegam i mam zmysł, dzięki któremu wiem, gdzie zaraz poleci piłka - wyjaśniła.

30-latka liczy, że i w tym sporcie uda jej się osiągnąć sukcesy. - Bardzo chciałabym w przyszłym roku wystąpić w amp futbolowych mistrzostwach świata i sięgnąć po medal dla Polski. "Jak coś robić, to na maksa", to moja filozofia - podsumowała.