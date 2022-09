Xavi może pobić rekord Zidane'a. Został już tylko jeden mecz

Xavi Hernandez zalicza bardzo dobre wejście do FC Barcelony. Były pomocnik Barcy już w roli jej trenera był w stanie uratować sezon 2021/22, w którym pod jego wodzą drużyna awansowała z dziewiątego na drugie miejsce w tabeli i wywalczyła wicemistrzostwo Hiszpanii. Teraz wzmocniona latem Barcelona rywalizuje już o najwyższe cele i po sześciu kolejkach ma tylko dwa punkty straty do prowadzącego Realu Madryt, który zdobył komplet 18 punktów.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Xavi może pobić rekord Zidane'a. Zadecyduje mecz na Majorce

Bilans ligowy Xaviego w FC Barcelonie to 22 zwycięstwa, 6 remisów i 4 porażki w 32 spotkaniach. Jego średnia punktowa to 2,25 punktu na mecz - identyczna średnia pozwoliła w poprzednim sezonie Realowi Madryt zdobyć 86 punktów i wywalczyć mistrzostwo Hiszpanii. Dla porównania poprzednik Xaviego Ronald Koeman miał zdecydowanie niższą średnią - 1,90.

Jeszcze lepiej prezentują się wyniki drużyny Hernandeza na wyjazdach, gdzie do tej pory nie poniosła ani jednej porażki w 17 spotkaniach (12 zwycięstw i 5 remisów). Jest to wyrównanie rekordu La Liga, który do tej pory posiadał Zinedine Zidane.

Dobre wieści dla Xaviego. Obrońca Barcelony wraca do gry

Francuz ustanowił go na przełomie sezonów 2015/16 i 2016/17, nie przegrywając 17 pierwszych meczów wyjazdowych w lidze w roli szkoleniowca Realu Madryt. W tych 17 spotkaniach Zidane zaliczył z Realem 13 zwycięstw i 4 remisy.

W sobotę Xavi może przebić ten wynik. Aby tak się stało, FC Barcelona nie może przegrać na wyjeździe z Realem Mallorca (godzina 21:00). Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż pomimo licznych kontuzji i problemów kadrowych zespół Xaviego będzie w tym spotkaniu zdecydowanym faworytem i nie będzie chciał stracić dystansu punktowego do Realu Madryt przed El Clasico, które zostanie rozegrane za dwa tygodnie na Santiago Bernabeu.