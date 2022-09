Czarne chmury nad Barceloną. Wierzyciele zaległych rat za transfery

W styczniu tego roku Barcelona pozyskała Ferrana Torresa z Manchesteru City za około 55 mln euro. Strony dogadały się, że płatność zostanie rozłożona na raty. Okazuje się jednak, że nawet pomimo uruchomienia latem dźwigni finansowych, Katalończycy mają spore problemy z opłaceniem tego transferu.

Barcelona nadal nie zapłaciła za Ferrana. To wierzchołek góry lodowej

Kilka dni temu Barcelona opublikowała raport finansowy, w którym poinformowano, że ostatni sezon udało się zakończyć z przychodem na poziomie 1,017 mld euro i zyskiem w wysokości 98 mln. Pomimo tego wicemistrzowie Hiszpanii nadal mają sporo zobowiązań finansowych.

Jak informuje Catalunya Radio, wicemistrzowie Hiszpanii mają bardzo duży problem z opłaceniem transferu Ferrana Torresa. Z 55 mln euro, które mieli zapłacić Manchesterowi City, dotychczas wypłacili zaledwie trzy miliony euro. Co gorsza, mistrzowie Anglii oczekują, że całą kwotę dostaną jeszcze przed końcem roku.

Problemy związane z płatnością za Ferrana nie są jedynymi, z jakimi musi zmagać się Barcelona. Ze wspomnianego raportu wynika, że musi ona jeszcze przelać Ajaxowi 32 mln euro za Frenkiego de Jonga i 10 mln za Sergino Desta. Inne zaległości dotyczą zawodników, którzy zdążyli już zmienić pracodawców: Juventus oczekuje 36 mln za Miralema Pjanicia (obecnie Sharjah FC), a Liverpool 14 mln za Philippe Coutinho (Aston Villa).

Marnym pocieszeniem będzie to, że nadal oczekiwane jest 10 mln euro od Wolverhampton z tytułu wypożyczenia Trincao. Ponadto Aston Villa w ramach rozliczenia przeleje Liverpoolowi 10 mln za Coutinho. Jednak nawet po uregulowaniu tych należności, dług wobec innych klubów będzie wynosił 124 mln.

Barcelona zmuszona do oszczędzania. "Nie jest w dobrej kondycji"

Mimo że Barcelona nie narzeka na nadmiar pieniędzy, ale to nie przeszkadza jej to podnosić wydatków na pensje. W porównaniu do minionych rozgrywek wzrosły one o 138 mln euro i obecnie wynoszą 656 mln. To drugi najwyższy wynik w historii klubu, w sezonie 2018/19 na wypłaty poszło 671 mln.

Na dłuższą metę trzeba będzie jednak szukać oszczędności, o czym mówił wiceprezes Eduard Romeu. - Z ekonomicznego punktu widzenia, można powiedzieć, że uratowaliśmy Barcelonę, ale klub nadal nie jest w dobrej kondycji. Dziś potrzebujemy wiele surowości i rygoru. - stwierdził w rozmowie z Catalunya Radio. Dodał też, że pełne uzdrowienie finansów klubu będzie możliwe za pięć lat.