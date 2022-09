Dobre wieści dla Xaviego. Obrońca Barcelony wraca do gry

Wrześniowa przerwa na kadrę była bardzo pechowa dla FC Barcelony. W trakcie meczów swoich reprezentacji narodowych kontuzji doznali Rafael Araujo (ok. 2-3 miesięcy przerwy), Jules Kounde (miesiąc), Memphis Depay (3-4 tygodnie) i Frenkie de Jong (2 tygodnie).

Żeby tego było mało, w ostatnich dniach uraz na treningu złapał też Hector Bellerin, który ma pauzować około 3-4 tygodnie, co wraz z kontuzjowanym od początku miesiąca Sergim Roberto oznaczało, że trener Xavi Hernandez nie mógł skorzystać z wszystkich możliwych opcji na prawą obronę.

Dobre wieści dla Xaviego. Sergi Roberto wraca do gry

Szkoleniowiec FC Barcelony w czwartek wreszcie usłyszał dobre wieści od swojego sztabu medycznego. Jak informuje dziennik "As", już od sobotniego meczu ligowego z Realem Mallorca gotowy do gry ma być wspomniany Sergi Roberto, który tuż przed ogłoszeniem kadry meczowej na to spotkanie ma otrzymać zielone światło od lekarzy.

Dzięki temu Xavi nie będzie musiał wystawić na Balearach na prawej obronie któregoś ze stoperów - Erica Garcii, Andreasa Christensena i Gerarda Pique. Większy wybór dla trenera Barcelony jest o tyle ważny, że już we wtorek jego drużynę czeka kluczowe spotkanie w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan na San Siro, gdzie Katalończycy nie będą mogli sobie pozwolić na porażkę.

Do gry w sobotę będzie gotowy także Francuz Ousmane Dembele, który także przyjechał ze zgrupowania reprezentacji Francji z drobnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Kadrę meczową na sobotę ma uzupełnić także prawy obrońca zespołu rezerw Marc Casado.

Mecz 7. kolejki La Liga Real Mallorca - FC Barcelona zostanie rozegrany w sobotę 1 października o godzinie 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl.