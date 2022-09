Lewandowski złapał nieziemski luz. Hit nad hity. Tak skradł serca kibiców [WIDEO]

Robert Lewandowski zalicza bardzo dobre wejście do FC Barcelony. Polak w trzech meczach La Liga zdobył cztery bramki i jest liderem klasyfikacji strzelców. Lewandowski imponuje nie tylko skutecznością, ale także swoim pozytywnym nastawieniem. 34-latek lubi spędzać czas z fanami, co sprawia, że ci uwielbiają go jeszcze bardziej.

Robert Lewandowski przyłapany! Śpiewał hiszpańskie piosenki z fanami FC Barcelony

W piątkowe popołudnie do sieci trafiło nagranie prosto z Hiszpanii. Widać na nim, jak Robert Lewandowski razem z kilkoma kibicami świetnie się bawi i śpiewa na środku ulicy hiszpańskie piosenki. Polak wygląda na bardzo zadowolonego, podobnie jak jego muzyczni towarzysze. Filmik podbija sieć. W niespełna godzinę obejrzało go prawie 40 tysięcy internautów.

"To surrealistyczne. Lewandowski jednego dnia strzela ci trzy gole, a innego śpiewa ci hiszpańskie piosenki na środku ulicy hahahaha" - napisał dziennikarz David Adan, który zamieścił na Twitterze wspomniane wideo.

Pod postem kibice wyrazili sympatię do polskiego zawodnika, a także pytali m.in. o to jaki tytuł nosi śpiewana piosenka. Pojawiło się także kilka komentarzy od fanów z Polski. "Polak rodak", "Jedyny i niepodrabialny" - czytamy pod wpisem Adana.

Jak widać, Lewandowski cieszy się w Hiszpanii ogromną sympatią, co nie dziwi. Takie sytuacje pokazują, że piłkarz uwielbia spędzać czas ze swoimi kibicami i bardzo szybko zaaklimatyzował się nie tylko na hiszpańskich boiskach, ale także poza nimi.

