To się dzieje! Bułka coraz bliżej sensacyjnego transferu. "Nadzieje są duże"

Chociaż jeszcze jakiś czas temu Marcina Bułkę wymieniano w kontekście transferu do FC Barcelony, czy Manchesteru United, to w ostatnich tygodniach nastąpiła pewna weryfikacja. Najpierw Polak łączony był z Galatasaray, a niedawno pojawił się temat przenosin do beniaminka Premier League - Sunderlandu. "Sunderland rozpoczął rozmowy ws. sprowadzenia polskiego bramkarza Marcina Bułki w ramach ich ambitnego projektu. Kilka klubów interesowało się Bułką tego lata, ale to właśnie Sunderland obecnie negocjuje z Nice" - poinformował w środę Fabrizio Romano.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Marcin Bułka blisko transferu do Sunderlandu

Kontrakt Marcina Bułki z OGC Nice obowiązuje jeszcze tylko przez rok do końca czerwca 2026 roku. To więc ostatnia okazja dla francuskiego klubu, żeby cokolwiek zarobić na transferze reprezentanta Polski. Według dziennikarza brytyjskiego Sky Sports Keitha Downiego temat przenosin Bułki do Sunderlandu jest aktualny.

Zobacz też: Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? "Naplucie w twarz Lewandowskiemu"

"Trwają rozmowy między Sunderlandem i Niceą ws. transferu Marcina Bułki. Bramkarz znajduje się wysoko na liście życzeń SAFC i jest jednym z wielu transferów, który mają nadzieję sfinalizować w nadchodzących tygodniach. Rozmowy dotyczą umowy o wartości około 18 mln funtów Bułka pracował pod okiem Florenta Ghisolfiego, którego nazwisko wkrótce miało zostać potwierdzone, w Nicei. Nie osiągnięto żadnego porozumienia, ale nadzieje są duże..." - przekazał.

Marcin Bułka jest piłkarzem OGC Nice od lipca 2022 roku. Przez ten czas rozegrał 89 spotkań, w których wpuści 97 bramek i zanotował 30 czystych kont.