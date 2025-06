Grbić nie mógł uwierzyć w to, co wyprawiają Polacy. "Jeśli tego nie zmienimy"

Reprezentacja Polski znakomicie wróciła do gry w rywalizacji z Kanadą w turnieju Ligi Narodów. Zespół Nikoli Grbicia przegrywał już 0:2, przegrał drugiego seta 14:25, ale ostatecznie odwrócił wynik spotkania i wygrał 3:2. "Polacy realizowali jeden z najbardziej dramatycznych scenariuszy możliwych do doświadczenia w siatkówce - powrót z piekła do nieba, od 0:2 do wygranej po tie-breaku. Choć za to przecież kochamy tę dyscyplinę, za takie piękne, wyszarpane mecze" - pisał Jakub Balcerski ze Sport.pl.

Grbić mówi wprost po meczu Polaków. "Zacząłem widzieć więcej krwi"

Grbić wypowiedział się o występie Polaków w meczu z Kanadą w rozmowie z Volleyball World. Trener Polaków podzielił się tym, co zobaczył u swoich zawodników w trzecim secie. - Choć nie udało nam się w drugim secie, w trzecim zacząłem widzieć więcej krwi w oczach siatkarzy. Byli bardziej skupieni, agresywni. Zaczęliśmy wyglądać jak drużyna, której oczekiwałem w ostatnich trzech setach. Kiedy przegrywasz 0:2, oczywiste jest, że to czas na reakcję. Gdy jej nie ma, przegrywasz w trzech setach - powiedział (cytat za: sport.interia.pl).

- To coś, co powiedziałem już chłopakom w czasie drugiej partii, na samym początku. "Oni nie mają na nas jakiejś wyjątkowej taktyki, po prostu chcą wygrać i mają ku temu odpowiednią energię. Z nią i pozytywnym nastawieniem wszystko idzie po twojej myśli. Musimy więc zmienić energię na boisku, nie możemy po prostu czekać na to, co się dzieje. Jeśli tego nie zmienimy, po godzinie będzie po wszystkim" - dodał trener Biało-Czerwonych.

Grbić wyjaśnił też, co było kluczowe do odniesienia zwycięstwa. - Nieważne, co działo się dzień wcześniej. Dwa mecze z rzędu Kanada przegrała po 0:3, spodziewałem się więc reakcji. Nigdy nie wiadomo, w jaki sposób ta reakcja się objawi. Trzeba więc być przygotowanym, że przeciwnik zagra na sto procent i rozegra swoje najlepsze spotkanie. Do tego potrzebna jest cierpliwość. Na szczęście ją mieliśmy i zdołaliśmy wrócić - wytłumaczył Serb.

Na co liczy Grbić w kolejnym spotkaniu z USA? - Do meczu z USA chciałbym przenieść trzy ostatnie sety ze spotkania z Kanadą. Kiedy grasz z Kanadą czy USA, mierzysz się z dobrze zorganizowanymi zespołami. Musisz być cierpliwym, przygotowanym na doping kibiców. To będzie interesujące zagrać przed pełnymi trybunami - podsumował selekcjoner.

Mecz Polska - USA odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:30 czasu polskiego.