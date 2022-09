Nowy piłkarz w FC Barcelonie. To już oficjalne. "Ponownie się spotykamy"

FC Barcelona była aktywna podczas tegorocznego letniego okna transferowego. Do klubu przybyło wielu klasowych piłkarzy na czele z Robertem Lewandowskim. W ostatnim dniu okna Katalończycy poinformowali o sprowadzeniu jeszcze jednego gracza. Jest nim Hector Bellerin, który niemal całą młodość spędził w "La Masii".

Hector Bellerin piłkarzem FC Barcelony. Wychowanek wraca do Katalonii

FC Barcelona poinformowała o zakontraktowaniu Hectora Bellerina. Obrońca był ostatnio wypożyczony z Arsenalu do Realu Betis. W Katalonii podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2023 roku. Dla samego piłkarza powrót "na stare śmieci" jest spełnieniem marzeń. Na oficjalnym profilu klubu na Twitterze opublikowano zdjęcie młodego Belleriniego. "Młody chłopak, który marzył o grze w pierwszej drużynie...Zobacz, gdzie jesteś dziś" - podpisano fotografię.

"Przybycie z klasą" - napisano pod innym zamieszczonym zdjęciem na profilu FC Barcelony.

Do transferu odniósł się również sam zawodnik, który opublikował post na social mediach. "Podróż, która zaczęła się, kiedy miałem 7 lat. Dziś spotykamy się znowu" - napisał 27-letni obrońca.

Bellerin udzielił pierwszego wywiadu dla oficjalnej telewizji klubowej. "Dla mnie to bardzo ważne. Miałem w sobie takie myśli i uczucia, że ten dzień kiedyś nadejdzie. Jestem bardzo szczęśliwy, to dla mnie bardzo emocjonujące. Jestem szczęśliwy, że wracam do domu i mogę być blisko mojej rodziny i przyjaciół" - powiedział nowy nabytek Katalończyków.

Hector Bellerin będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Sergio Roberto oraz Julesem Kounde. W kadrze zastąpi wypożyczonego do AC Milanu Sergino Destę.