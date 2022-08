Kibice Barcelony zatrzymali Lewandowskiego. Totalne szaleństwo [WIDEO]

Kibice FC Barcelony czekali na ten moment wiele tygodni. Robert Lewandowski dołączył do zespołu podczas tournée w USA. Tam też odbyła się pierwsza prezentacja nowego zawodnika. Nadszedł jednak czas, aby Polak stanął na murawie Camp Nou. Zgodnie z planem kolejna prezentacja ma się odbyć w piątek, 5 sierpnia. Władze klubu spodziewają się rekordu frekwencji. Na trybunach ma się pojawić ponad 30 tysięcy osób.

Lewandowski elektryzuje kibiców. Szaleństwo na ulicach

Już w środę Robert Lewandowski przybył do ośrodka treningowego FC Barcelony. I tym właśnie wywołał szaleństwo na ulicach miasta. Nieopodal bramy wjazdowej zebrała się duża grupa kibiców. Niektórzy zatrzymali go jeszcze wcześniej. Wszystko po to, by zrobić sobie z nim choćby jedno zdjęcie. Moment przyjazdu 33-latka do ośrodka nagrano z wielu perspektyw.

Dla Lewandowskiego to również był wyjątkowy moment. Polak odbył pierwszy trening w klubowym ośrodku. Na nim nie mogło zabraknąć klubowych mediów, które ochoczo chwalą się napastnikiem w trakcie ćwiczeń.

Lewandowski prawdopodobnie zagra pierwszy mecz na Camp Nou w niedzielę, 7 sierpnia. FC Barcelona zmierzy się wtedy z meksykańskim Pumas UNAM. Spotkanie rozpocznie się o godz. 22:00 czasu polskiego. Sezon La Liga startuje 13 sierpnia. Rywalem FC Barcelony będzie Rayo Vallecano. Wcześniej Lewandowski zagrał w trzech innych sparingach z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i Interem Miami (2:0). Polak wciąż czeka na swoje pierwsze trafienie w nowych barwach.